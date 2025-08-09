Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe

El ministro de Obras Públicas se refirió a los avances en el tramo que va de Rosario a San Lorenzo. Estiman terminar los trabajos para mediados de 2026

La obra del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe avanza a buen ritmo, con la repavimentación de los carriles actuales y de las banquinas. Estiman que los trabajos estarán terminados hacia mediados del año próximo .

"Avanza a full una de las obras más importantes del gobierno que lidera Maximiliano Pullaro: la ejecución del tercer carril de la autopista en su primera etapa, que abarca los kilómetros comprendidos entre San Lorenzo y Rosario , en una de las zonas más portuarias del país. Ahora estamos en el tramo que va del kilómetro 4 al 0, sobre el carril descendente que entra a Rosario. Ya estamos promediando el 35 % de esta obra”, dijo Lisando Enrico, ministro de Obras Públicas provincial.

La obra comenzó a principios de 2025 y consiste en la construcción de una tercera vía en cada mano, en un tramo de 16,2 kilómetros . Asimismo, el funcionario se refirió a la necesidad de reorganizar el tránsito en la zona de obra, tareas que se llevan adelante junto con personal de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), lo que motivó el actual desvío del tránsito pesado, ya que “se están intensificando los trabajos de desagües, lo cual implica tener que romper la autopista, hacer perforaciones y los cruces de agua para instalar nuevas alcantarillas que van desde un sector a otro de la autopista. Después, sobre esto, se hace la nueva capa de asfalto”.

Enrico recordó que en un momento se evaluó bloquear todo el tránsito en el tramo que empalma con el ingreso a Rosario. Pero luego se decidió continuar con las tareas posibilitando el tránsito. Se definió que para evitar congestión vehicular el paso sea a baja velocidad, y el desvío obligatorio para los transportes de cargas que deben girar hacia la derecha en el kilómetro 4, por la ruta 34, en dirección a Ibarlucea .

autopista (1)

Avance de los trabajos de la autopista

La obra, que tiene un presupuesto provincial mayor a 51 mil millones de pesos y cuenta con la colaboración de la Bolsa de Comercio de Rosario, está a cargo de la empresa constructora Pose S.A.

Durante los primeros siete meses de trabajo se operó sobre el carril ascendente, que va de Rosario a Santa Fe, desde Capitán Bermúdez (Km 8) a San Lorenzo sur (Km 14). En ese sector ya se ejecutaron las tareas en su totalidad hasta la base de asfalto en los tres carriles y banquinas. Solo resta la carpeta asfáltica de rodamiento. El tránsito está habilitado.

Mientras, en el carril descendente (que va de Santa Fe a Rosario), desde San Lorenzo sur (Km 13.5) a Beltrán (Km 10.4) también se completaron los trabajos, incluyendo la base de asfalto en los tres carriles y banquinas, pero resta aplicar la carpeta asfáltica de rodamiento.

Desde Vialidad Provincial señalaron que durante agosto se opera sobre el carril descendente, desde Fray Luis Beltrán (Km 10.4) a Granadero Baigorria (Km 4.2), ejecutando la carpeta asfáltica. A su vez, hay maquinaria desde Granadero Baigorria al km 2, donde se avanza con la construcción de las primeras capas de suelo (tareas de excavación, fresado y reciclado).

Respecto de las alcantarillas, sobre un total de 14 proyectadas ya se finalizaron 5 y durante agosto se concretarán otras 3; mientras que sobre las barandas metálicas, de un total a retirar y recolocar de 30.000 metros, ya se ejecutaron 10.000 metros.