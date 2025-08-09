La Capital | Economía | blanqueo

Blanqueo de capitales: más de 6.200 contribuyentes santafesinos solicitaron la adhesión al plan

La Administración Provincial de Impuestos compensará a los contribuyentes cumplidores con los fondos obtenidos por el blanqueo

9 de agosto 2025 · 09:57hs
El equipo económico provincial en la presentación del blanqueo.

Foto: Archivo / La Capital.

El equipo económico provincial en la presentación del blanqueo.

Hasta el 31 de julio pasado, unos 6.200 santafesinos se adhirieron al Régimen de Regularización de Activos —conocido como blanqueo de capitales — por un total de 567 millones de dólares.

A través de la ley tributaria Nº 14.386, la provincia estableció los lineamientos del programa, que tuvo dos prórrogas y contó con la solicitud de adhesión de 5.330 personas físicas y 892 jurídicas. Del total de solicitudes, se habilitó el blanqueo de U$S 567 millones. Las solicitudes por un monto superior a los U$S 100.000 fueron 188.

Del total de capitales “blanqueados”, el 83 % fueron con dinero, el 10 % con bienes registrables y el 7 % inversiones y créditos.

leytributariasantafe.jpeg
El ministro de Economía, Pablo Olivares, presentando la ley tributaria donde se incluyó el blanqueo.

El ministro de Economía, Pablo Olivares, presentando la ley tributaria donde se incluyó el blanqueo.

Beneficios para contribuyentes

Desde la Administración Provincial de Impuestos (API) destacaron que el total de lo recaudado será destinado en beneficios para los contribuyentes cumplidores: “En Santa Fe no da lo mismo cumplir que no cumplir, los verdaderos héroes son son aquellos que han cumplido siempre sus obligaciones tributarias”, dijo el ministro de Economía, Pablo Olivares, en el anuncio de la medida.

En este sentido, la Casa Gris señaló que la medida de destinar los fondos generados a través del Régimen de Regularización de Activos para beneficio de los contribuyentes cumplidores se enmarca en políticas de alivio tributario. Al 31 de julio se devolvieron $ 964 millones de saldos a favor de ingresos brutos a las cuentas bancarias de los contribuyentes.

Además, para los sectores productivos se crearon los créditos fiscales: comercio, turismo, transporte de carga, taxis y remises, pueden utilizar un porcentaje (a veces el 100%) del pago que realizan de patente o impuesto inmobiliario, para reducir ingresos brutos.

Noticias relacionadas
El salario de los portuarios sube en el ranking

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan

Guido Zack explicó las bases de la propuesta elaborada por ese centro de estudios Fundar para modificar el sistema de coparticipación nacional.

Guido Zack: "Queremos un país territorialmente igualitario"

el plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual

Desde hace seis años, la Refinería San Lorenzo de YPF está sin funcionar.

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Ver comentarios

Las más leídas

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Di María y Central agitaron la noche tucumana 24 horas antes del duelo con Atlético

Di María y Central agitaron la noche tucumana 24 horas antes del duelo con Atlético

Lo último

Central visita a Atlético en Tucumán con el apoyo de sus hinchas y la figura de Di María

Central visita a Atlético en Tucumán con el apoyo de sus hinchas y la figura de Di María

Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

La emoción de Mirco Cuello y su padre por el título mundial que el boxeador de Arroyo Seco conquistó en África

La emoción de Mirco Cuello y su padre por el título mundial que el boxeador de Arroyo Seco conquistó en África

La natación rosarina se unió en un conmovedor homenaje a Matías Bottoni en el club Echesortu

En el marco del torneo organizado por la Federación Rosarina de Natación, más de 300 personas llevaron su apoyo al joven nadador accidentado en Buenos Aires

La natación rosarina se unió en un conmovedor homenaje a Matías Bottoni en el club Echesortu

Por Gonzalo Santamaría
Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe
La Ciudad

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: Te van a sacar con chaleco de fuerza
politica

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año
La region

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario
La Ciudad

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Di María y Central agitaron la noche tucumana 24 horas antes del duelo con Atlético

Di María y Central agitaron la noche tucumana 24 horas antes del duelo con Atlético

Fabbiani: Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada

Fabbiani: "Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada"

Ovación
Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

Por Leandro Garbossa
Ovación

Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

Central Córdoba sigue regalando puntos y no pasó del empate ante Lugano en el Gabino Sosa

La emoción de Mirco Cuello y su padre por el título mundial que el boxeador de Arroyo Seco conquistó en África

La emoción de Mirco Cuello y su padre por el título mundial que el boxeador de Arroyo Seco conquistó en África

El tremendo gol que ratifica al rosarino Ángel Correa como la gran figura del fútbol mexicano

El tremendo gol que ratifica al rosarino Ángel Correa como la gran figura del fútbol mexicano

Policiales
El Servicio Penitenciario Federal aumentó la cantidad de presos en el primer semestre
Policiales

El Servicio Penitenciario Federal aumentó la cantidad de presos en el primer semestre

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

La Ciudad
La natación rosarina se unió en un conmovedor homenaje a Matías Bottoni en el club Echesortu

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

La natación rosarina se unió en un conmovedor homenaje a Matías Bottoni en el club Echesortu

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Salarios: la provincia destacó que mientras los privados perdieron con la inflación, los estatales la superaron

Salarios: la provincia destacó que mientras los privados perdieron con la inflación, los estatales la superaron

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares
Policiales

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Creó un videojuego inspirado en el streaming submarino del Conicet
Información General

Creó un videojuego inspirado en el streaming submarino del Conicet

Día del Orgasmo femenino: claves, consejos, una escena y el derecho a gozar
Información General

Día del Orgasmo femenino: claves, consejos, una escena y el derecho a gozar

Un cielo inolvidable: tres fenómenos astronómicos para disfrutar este fin de semana
Información General

Un cielo inolvidable: tres fenómenos astronómicos para disfrutar este fin de semana

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro
La Ciudad

Autoridades de mesa en las elecciones de junio: cuándo será la fecha de cobro

Emergencia en discapacidad: convocan a una mesa legislativa en el Concejo
La Ciudad

Emergencia en discapacidad: convocan a una mesa legislativa en el Concejo

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newells
Policiales

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales
Policiales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Milei hablará por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso
Política

Milei hablará por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Por Matías Loja
La Ciudad

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación
La Ciudad

Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan
Economía

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local
La Ciudad

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Por Patricia Martino

Economía

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?
Información General

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres
Información General

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Guido Zack: Queremos un país territorialmente igualitario

Por Alvaro Torriglia
Economía

Guido Zack: "Queremos un país territorialmente igualitario"

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Por Pablo Mihal
Ovación

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Organizaciones piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario
La Ciudad

Organizaciones piden que se declare la emergencia alimentaria en Rosario