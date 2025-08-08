El tiempo en Rosario: el sábado arranca con el termómetro bajo, pero irá subiendo La mañana será muy fría y se espera un repunte de 15 grados hacia la tarde. El cielo estará despejado durante toda la jornada 8 de agosto 2025 · 23:25hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital La mañana de sábado arrancará muy fría, pero el tiempo promete mejorar hacia la tarde.

El tiempo volvió a mostrar su faceta invernal en los últimos días en Rosario, con el frío apoderándose nuevamente de las mañanas. Si bien el comienzo de las jornadas puede ser algo complicadas, las condiciones climáticas mejoran con el correr de las horas, algo que también sucederá este sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado que arrancará muy frío. La temperatura mínima está estipulada en 2º, con la posibilidad de que se desarrollen neblina en algunos sectores.

Sin embargo, los termómetros repuntarán considerablemente hacia la tarde. Se estima que la temperatura máxima llegue a los 17º, con un cielo totalmente despejado.

Para el domingo, las condiciones serán similares. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 4º, mientras que la máxima llegará a los 18º.