La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: el sábado arranca con el termómetro bajo, pero irá subiendo

La mañana será muy fría y se espera un repunte de 15 grados hacia la tarde. El cielo estará despejado durante toda la jornada

8 de agosto 2025 · 23:25hs
La mañana de sábado arrancará muy fría

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

La mañana de sábado arrancará muy fría, pero el tiempo promete mejorar hacia la tarde.

El tiempo volvió a mostrar su faceta invernal en los últimos días en Rosario, con el frío apoderándose nuevamente de las mañanas. Si bien el comienzo de las jornadas puede ser algo complicadas, las condiciones climáticas mejoran con el correr de las horas, algo que también sucederá este sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un sábado que arrancará muy frío. La temperatura mínima está estipulada en 2º, con la posibilidad de que se desarrollen neblina en algunos sectores.

Sin embargo, los termómetros repuntarán considerablemente hacia la tarde. Se estima que la temperatura máxima llegue a los 17º, con un cielo totalmente despejado.

>> Leer más: El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana

Para el domingo, las condiciones serán similares. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 4º, mientras que la máxima llegará a los 18º.

Noticias relacionadas
el tiempo en rosario: un miercoles con algunas nubes y la temperatura en alza

El tiempo en Rosario: un miércoles con algunas nubes y la temperatura en alza

el tiempo en rosario: martes parcialmente nublado y con una minima de 5º

El tiempo en Rosario: martes parcialmente nublado y con una mínima de 5º

el tiempo en rosario: un lunes fresco rumbo a un martes frio

El tiempo en Rosario: un lunes fresco rumbo a un martes frío

Se espera que el tiempo del domingo llegue más frío a Rosario.

El tiempo en Rosario: el invierno vuelve a asomarse desde este domingo

Ver comentarios

Las más leídas

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newells

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

Atlético Tucumán vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones 

Atlético Tucumán vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones 

Otro jugador que se va Newells: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

Otro jugador que se va Newell's: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

Lo último

En Newells, los más destacados fueron el arquero Espínola y los volantes Banega y Maroni

En Newell's, los más destacados fueron el arquero Espínola y los volantes Banega y Maroni

Fabbiani: Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada

Fabbiani: "Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada"

Newells lo pudo perder, al final casi lo gana y en la agonía se lo terminaron empatando

Newell's lo pudo perder, al final casi lo gana y en la agonía se lo terminaron empatando

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Los argumentos judiciales plantean cuestiones que, según dicen los abogados, no se tuvieron en cuenta a la hora de "apropiarse" de los bienes

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Por Claudio Berón

Newells lo pudo perder, al final casi lo gana y en la agonía se lo terminaron empatando

Por Leandro Garbossa
Ovacion

Newell's lo pudo perder, al final casi lo gana y en la agonía se lo terminaron empatando

Fabbiani: Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada

Por Hernán Cabrera
Ovación

Fabbiani: "Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada"

El tiempo en Rosario: el sábado arranca con el termómetro bajo, pero irá subiendo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el sábado arranca con el termómetro bajo, pero irá subiendo

Milei desafía al Congreso y busca amurallar el superávit fiscal
Política

Milei desafía al Congreso y busca amurallar el superávit fiscal

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newells

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

Atlético Tucumán vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones 

Atlético Tucumán vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones 

Otro jugador que se va Newells: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

Otro jugador que se va Newell's: el excapitán de la reserva firmó con un equipo del ascenso

Di María en Tucumán: el recibimiento al campeón desde la mirada de un ex-Central

Di María en Tucumán: el recibimiento al campeón desde la mirada de un ex-Central

Ovación
Fabbiani: Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada

Por Hernán Cabrera
Ovación

Fabbiani: "Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada"

Fabbiani: Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada

Fabbiani: "Nos hicieron un gol boludo, nos faltó suerte y en lo que viene no me juego nada"

Newells lo pudo perder, al final casi lo gana y en la agonía se lo terminaron empatando

Newell's lo pudo perder, al final casi lo gana y en la agonía se lo terminaron empatando

El karateca Daniel Rosetto se consagró en el Panamericano y clasificó al Mundial de Serbia 2026

El karateca Daniel Rosetto se consagró en el Panamericano y clasificó al Mundial de Serbia 2026

Policiales
Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

Por Claudio Berón

Policiales

Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

La Ciudad
El tiempo en Rosario: el sábado arranca con el termómetro bajo, pero irá subiendo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el sábado arranca con el termómetro bajo, pero irá subiendo

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

El equipo de básquet adaptado de Newells sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newells
Policiales

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales
Policiales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Milei hablará por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso
Política

Milei hablará por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Por Matías Loja
La Ciudad

Elecciones en la FUR: el frente reformista retuvo la conducción estudiantil

Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación
La Ciudad

Casamientos en el Salón Blanco: ocho parejas dieron el sí este viernes en la Gobernación

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan
Economía

Los portuarios se metieron entre los mejores sueldos de Argentina: qué lugar ocupan

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local
La Ciudad

Choque en el centro: intentó esquivar a una persona y se estrelló contra un local

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Por Patricia Martino

Economía

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?
Información General

¿Cuándo es el próximo feriado y cuánto falta para un fin de semana largo?

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres
Información General

¿Argentina vive en el horario incorrecto? Un científico del Conicet analizó relojes y costumbres

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

Por Martín Stoianovich

Policiales

Extorsiones y amenazas en nombre de Los Monos: imputan a reclusos de Piñero y a sus parejas

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual
Economía

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual

Guido Zack: Queremos un país territorialmente igualitario

Por Alvaro Torriglia
Economía

Guido Zack: "Queremos un país territorialmente igualitario"

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Por Thamina Habichayn
Política

Verónica Colombo juró como reemplazo de Locomotora Oliveras en la Convención

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Por Pablo Mihal
Ovación

Pelota paleta: por qué el 8 de agosto se celebra el Día del Pelotari

Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

Por Matías Petisce
Policiales

Muerte del jugador de vóley: la hipótesis del suicidio, cada vez más lejos

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias
Información General

El gobierno fijó el Día del Niño, que dejó de llamarse Día de las Infancias

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newells a un jugador marginado
OVACIÓN

La lesión de Benedetto le abrió las puertas en Newell's a un jugador marginado

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: pronostican un viernes despejado pero frío

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros
Policiales

Violencia en un bar de zona sur de Rosario: discutieron y terminaron a los tiros