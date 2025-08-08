La Capital | Economía | Celulosa

Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación

Ante la falta de pago, los trabajadores de seguridad privada realizaron una protesta frente a la planta ubicada en Capitán Bermúdez

8 de agosto 2025 · 18:09hs
El conflicto involucra a los trabajadores de la empresa CVS.

El conflicto involucra a los trabajadores de la empresa CVS.

El Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe convocó a una audiencia de conciliación para el próximo lunes, en el marco del conflicto que involucra a los trabajadores de seguridad privada de la empresa CVS, prestadora de servicios en Celulosa Argentina.

La medida fue dispuesta tras la protesta realizada este viernes por los vigiladores, quienes se manifestaron frente a la planta ubicada en la ciudad de Capitán Bermúdez, en reclamo del pago de los salarios correspondientes a julio y del atraso en las paritarias. La movilización fue acompañada por el Sindicato Unico de Trabajadores de Vigilancia Privada del Departamento San Lorenzo (Sutravip), que denunció la falta de respuestas por parte de la empresa.

Desde el gremio señalaron que más de 50 trabajadores permanecen sin cobrar sus haberes y advirtieron que la situación se agrava ante la ausencia de certezas sobre los pagos y el futuro de la planta, que permanece paralizada por falta de insumos.

La audiencia convocada por la cartera laboral buscará abrir un canal de diálogo entre las partes y destrabar el conflicto, que amenaza con extenderse a otros establecimientos donde la empresa CVS presta servicios.

Trabajadores de Arca

Por otra parte, se conoció que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejó firme la medida cautelar que suspende el funcionamiento del botón digital para la desafiliación sindical de los trabajadores de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), la ex Afip. La resolución contradice la postura del gobierno y mantiene sin efecto la herramienta que había sido implementada para facilitar la renuncia a la afiliación gremial.

El sistema, habilitado en abril por Arca, permitía que cada trabajador accediera a su legajo digital y, con un solo clic, solicitara la baja de su afiliación a cualquiera de los tres sindicatos presentes en el organismo. Además, informaba de manera inmediata qué porcentaje del salario sería recuperado en el siguiente recibo mensual. Esta iniciativa fue rechazada por las organizaciones sindicales, que impulsaron acciones judiciales.

Guido Zack explicó las bases de la propuesta elaborada por ese centro de estudios Fundar para modificar el sistema de coparticipación nacional.

Guido Zack: "Queremos un país territorialmente igualitario"

el plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual

El plazo fijo se recalienta: bancos ya pagan hasta 39 por ciento anual

Desde hace seis años, la Refinería San Lorenzo de YPF está sin funcionar.

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Inflación arriba en CABA. El rubro transporte registró un aumento de 3,6%.

Tras la suba del dólar la inflación en Caba se aceleró más de lo previsto y llegó al 2,5 %

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Ofrecen 10 millones de recompensa para quien aporte datos sobre Valentín Reales

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Se reconvierte la histórica refinería de San Lorenzo, inactiva desde 2018

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newells

Murió Cascarita Ramírez tras ser baleado frente al Vilela: un crimen vinculado a la barra de Newell's

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares

Arroyo Seco tiene un campeón mundial: Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

Arroyo Seco tiene un campeón mundial: Mirco Cuello se apoderó de la corona interina de los peso pluma

Cristina Kirchner busca que la Corte Suprema le saque la tobillera electrónica

Cristina Kirchner busca que la Corte Suprema le saque la tobillera electrónica

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: Tendría que darle otra patada a Ángel Di María

El recuerdo del DT de Atlético Tucumán: "Tendría que darle otra patada a Ángel Di María"

Por Gonzalo Santamaría
Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos
Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos

Por Facundo Borrego
