Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos El hecho ocurrió este sábado a la noche en Cavour y Ottone. El chico de 16 años permanece internado en el hospital Vilela 10 de agosto 2025 · 10:30hs

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital Balacera en Empalme Graneros. El chico de 16 años permanece internado en el hospital Vilela

Una mujer de 37 años fue asesinada y un adolescente de 16 resultó herido este sábado por la noche en un ataque a balazos registrado en barrio Empalme Graneros. Según las primeras informaciones policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 22.45 en inmediaciones de Cavour y Ottone, donde personal de la Comisaría 20ª y del Comando Radioeléctrico encontró a dos personas con heridas de arma de fuego.

En el lugar, los efectivos constataron que María Florencia González, de 37 años, había recibido un disparo que le provocó la muerte en el acto. A su lado estaba M. Martín, un adolescente de 16 años, con una herida de bala en el costado derecho de la cadera.

El joven fue asistido por personal del Sies y trasladado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde quedó internado fuera de peligro.

En el lugar trabajó personal del Gabinete Criminalístico y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), bajo las directivas del fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación.

Las circunstancias del ataque y la cantidad de tiradores involucrados eran materia de investigación.