Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

La Ciudad
Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe
La Ciudad
Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda en salud pública
politica
Cristina Kirchner apuntó contra Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"
La region
Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año
La Ciudad
Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario
La Ciudad
Salarios: la provincia destacó que mientras los privados perdieron con la inflación, los estatales la superaron
Economía
Blanqueo de capitales: más de 6.200 contribuyentes santafesinos solicitaron la adhesión al plan
Policiales
Por qué el hijo de Esteban Alvarado pide la restitución de una chacra decomisada
Política
Milei desafía al Congreso y busca amurallar el superávit fiscal
La Ciudad
El tiempo en Rosario: el sábado arranca con el termómetro bajo
La Ciudad
Residencias médicas: los estudiantes de la UNR que volvieron a rendir no pudieron revalidar su nota
Economía
Celulosa: el Ministerio de Trabajo de Santa Fe convocó a audiencia de conciliación
La Ciudad
Incendios en las islas: Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos acuerdan protocolos conjuntos
Política
Cierre de alianzas para Diputados: diez listas, la ventana de Granata y la jugada de Perotti
La Ciudad
El equipo de básquet adaptado de Newell's sufrió una serie de robos con pérdidas de casi $2 millones
La Ciudad
El frío no se va: cómo estará el tiempo en Rosario durante el fin de semana
Policiales
Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios
Policiales
El hijo de Esteban Alvarado pide que el Estado le devuelva una quinta de 200 mil dólares
Información General
Creó un videojuego inspirado en el streaming submarino del Conicet
Información General
Día del Orgasmo femenino: claves, consejos, una escena y el derecho a gozar