Campaz y Módica, los destacados en la derrota de Central ante Peñarol

Los once canallas que arrancaron ante Peñarol.

Damián Martínez 4: Mal primer tiempo. Le costó la marca y, como siempre, nervioso. Un par de trepadas y no mucho más.

Facundo Mallo 4,5: Sacó todo lo que pudo, aunque no estuvo en su día más preciso. La presencia la puso desde la actitud.

Carlos Quintana 4,5: Un partido con altibajos, despejando muchas, pero con algunas malas salidas. Le faltó algo más de presencia.

Alan Rodríguez 4: El primer tiempo fue todo un problema, lo superaron varias veces. En el ST se asentó, pero porque Peñarol atacó menos.

Franco Ibarra 5: Corrió para todos lados y tuvo un rendimiento parejo, pero pudo haber cortado más el juego.

Kevin Ortiz 4,5: Flojo primer tiempo, en el que no contuvo a nadie y encima estuvo demasiado impreciso con el balón. Levantó un poco en el ST.

Maximiliano Lovera 3,5: Flojo partido. No pudo en el primer tiempo y en el complemento jamás se conectó. Perdió el balón en el segundo de Peñarol.

Ignacio Malcorra 5: Le costó el primer tiempo, poco influyente. Levantó porque empezó a manejarla más. Igual Russo lo sacó.

Jaminton Campaz 6,5: Con intermitencias, uno de los mejores del equipo. El que más buscó, más intentó y más desequilibró.

Agustín Módica 6: Se exigió mucho y las cosas no le salían demasiado, pero en el gol estaba donde debía. En lo suyo cumplió.

Ingresaron:

Jonatan Gómez 4: Entró para manejar el balón y gestar juego, pero cuando ingresó el equipo empezó a decaer.

Lautaro Giaccone -: Fue una de las apuestas de Russo para la recta final, pero de inmediato llegó el gol de Peñarol. No pudo hacer mucho.

Luca Martínez Dupuy -: Al igual que Giaccone, cuando ingresó llegó lo peor. Su aporte no alcanzó a notarse porque la pelota nunca le llegó.

El DT:

Miguel Ángel Russo 4,5: A Central le cabía un solo resultado y no lo logró. Su equipo demoró en meterse en partido. Lo hizo en el segundo tiempo y no aprovechó su mejor momento. No se entendieron algunos de los cambios.