Cacciabue se prepara volver ante el Gimnasia de Maradona

Newell’s volvió ayer a los entrenamientos luego de la victoria del sábado ante Patronato, en Paraná, y ya enfocando los dardos a lo que será el cotejo de la undécima fecha, el martes a las 19.10, cuando el Gimnasia de Diego Maradona visite el Coloso Marcelo Bielsa. Una de las novedades salientes es que esta semana se sumará al grupo Jerónimo Cacciabue, tras superar un desgarro. Por ello, si todo marcha dentro de lo previsto, podría estar disponible para enfrentar al Lobo, al menos para integrar el banco de suplentes.

“Estoy un poco bajoneado y con bronca por el momento en que me tocó la lesión. Venía jugando muy bien en Newell’s, que es lo principal. Pero además la bronca de no poder ir a la gira por México con la selección Sub 23, pero ya está. Ahora estoy mentalizado en que me tengo que recuperar bien para después tratar de volver lo mejor posible”, le había confiado Cacciabue a Ovación, cuando el 1º de octubre el cuerpo médico rojinegro confirmó que había sufrido un desgarro en el bíceps femoral izquierdo durante el partido disputado ante Boca Juniors, que luego le impidió disputar los compromisos con Banfield y Patronato.

Cacciabue venía siendo uno de los mejores del equipo de Kudelka hasta que se lesionó. Con presión y juego asociado por la banda derecha. Y tuvo dos reemplazantes: Lucas Villarruel (con Banfield) y el pibe Aníbal Moreno (ante Patronato), pero quedó claro que Jerónimo tiene todos los boletos para reinsertarse entre los once cuando recupere su forma física y futbolística. Lo que habrá que ver es si frente a Gimnasia ya es considerado para ocupar un lugar en el banco de relevos. Porque imaginarlo en el once inicial es más aventurado.

También habrá que estar atentos a la situación de Mauro Formica, que volvió en buena forma el pasado fin de semana ingresando desde el banco de relevos ante Patronato y anotando un golazo. Si entra el Gato podría hacerlo por Denis Rodríguez o Moreno. En el resto del equipo no habría modificaciones. Y Newell’s alistaría a Aguerre; Gabrielli, Lema, Gentiletti y Bíttolo; Moreno o Denis o Cacciabue, Julián Fernández y Formica; Albertengo, Salinas y Maxi Rodríguez.