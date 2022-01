Burgos: "En Newell's mis números fueron buenos, pero no me tuvieron paciencia"

Germán Burgos , DT de Newell’s la temporada pasada, repasó su estadía en el club del Parque y la catalogó como positiva. “Creo que lo hicimos bien. No me tuvieron paciencia. Pero mis números fueron buenos”, confió el Mono en una entrevista que concedió al diario español Marca.

Fiel a su costumbre de utilizar frases escuetas pero contundentes, el Mono dio su versión de lo que fue su paso como conductor del primer equipo leproso en 2021, que evidentemente no colmó las expectativas de los dirigentes ni de los hinchas y por ello fue removido del cargo.

El exarquero de River y la selección argentina argumentó sobre su paso por Newell’s. “Creo que lo hicimos bien. En 15 partidos sacamos 18 puntos (cuatro triunfos, seis empates y cinco derrotas). Fuimos el equipo que más chicos sacamos: 10 canteranos, y algunos pueden venir ya ahora a España a jugar. Y eso es futuro para el club. Pero no tuvieron paciencia. Pero mis números fueron buenos. Eran números para estar en mitad de tabla. Y cuidé la cantera. Me iba por todas las inferiores hablándoles. Ese trabajo de inculcarles valores desde jóvenes creo que fue interesante”, razonó Burgos como balance de su gestión en el Parque.

Consultado sobre los motivos por los que aceptó el desafío de dirigir a la primera leprosa, el Mono destacó: “Tuve muchas ofertas, me contactaron muchos clubes, pero aún estaba dentro del Atlético Madrid y me pedían que saliera. Y yo eso nunca lo iba a hacer, dejar tirado a mi club. Y luego, se dio así. Y dio la casualidad de que empecé en Newell’s, el equipo contra el que debuté cuando arranqué a jugar en Ferro a los 19 años. Y en Rosario. Eso no es casualidad”.

Por su parte, el Mono adelantó que volvería a dirigir en el fútbol argentino. “Por supuesto que volvería a dirigir en Argentina. Estoy preparado. Es mi país y me adapto a todo. No tendría problemas. Iría una y mil veces. Yo elegí Newell’s por su historia especial. Por allí pasaron Maradona, Messi, Bielsa, Griffa y Maxi Rodríguez. Y estos dos últimos unen a Newell’s y Atlético”, concluyó Burgos sus declaraciones referidas a su incursión en la entidad rojinegra.

Lo cierto es que el paso del Mono fue acotado en el Parque, al equipo le costó mantener una idea clara de juego y las urgencias de resultados adelantaron su salida. A su favor está la promoción y el rodaje que les dio a varios juveniles. Junto a Frank Kudelka, Fernando Gamboa y Adrián Taffarel, fue uno de los cuatro entrenadores que pasaron en 2021 por el banco de suplentes leproso. Y el año en general fue malo en todo sentido.