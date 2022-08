Buonanotte y Servio, lo poquito para rescatar en el uno x uno canalla

Damián Martínez 2,5 : Mal partido. Sufrió mucho por su banda y cuando quiso proyectarse no hizo nada bueno. Terminó muy nervioso, ido del partido.

Facundo Almada 2,5: Muchísimos errores con pelota al pie y nunca brindó seguridad. Tuvo una tarde para el olvido, como otros tantos. Erró su penal.

Juan Rodríguez 2,5: Una tarde olvidable. Inseguro, sin capacidad de imponerse en el juego aéreo y con la pelota en los pies dejó mucho que desear. Erró en la definición.

Marcelo Benítez 2,5: Le quedó grande el partido. Marcó mal su punta y en el medio no pesó. Fueron muchas más las malas que las buenas que hizo.

Alan Marinelli 3: Peleado con la pelota mientras estuvo en cancha. Probó por derecha, también por izquierda y no le salió ni una. Fue reemplazado en el entretiempo.

Mateo Tanlongo 2,5: Débil en la contención, pero sobre todo errático con la pelota. Perdió demasiados balones cerca de su área. Dejó muchas dudas.

Francis Mac Allister 2,5: No contuvo, no generó y se equivocó en muchas de las que pasaron por sus pies. En una generó un mano a mano para Quilmes.

Facundo Buonanotte 6: Lo mejor del equipo. En medio del desconcierto fue el único que propuso algo distinto, que intentó jugar. El más claro de todos.

Gustavo Ramírez 3: El equipo no lo acompañó, pero jamás se pudo meter en partido. Lució perdido, sin capacidad de desequilibrio. Mal partido.

Alejo Veliz 4: Le metió muchas ganas, pero no le quedó ni una. El equipo no lo ayudó, pero igualmente él no pudo generar por su propia cuenta.

Ingresaron:

Juan Cruz Cerrudo 5: Incisivo, con algunos centros mal tirados, pero mostró atrevimiento. A él le cometieron el penal en el final del partido.

Nazareno Romero 4: Flojito en la marca y eso que Quilmes en el complemento no atacó tanto. Intentó colaborar en la ofensiva, pero flojo con la pelota.

Gino Infantino 4: Intentó asociarse, pero el equipo era un desconcierto. No tuvo injerencia en la generación de juego y le faltó terminación de jugada.

Fabricio Oviedo 4: Hizo poco, pero ingresó en el momento de mayor descontrol del partido. Tuvo una, pero lo bajaron y ahí vino la expulsión del rival.

Ramiro Peralta 4: Es enganche pero se paró de cinco, solo se limitó a hacer circular la pelota, a recibir y tocar de manera rápida. Poca injerencia en el juego.

Carlos Tevez, el DT 3: Central se vio superado ampliamente y a Quilmes no le hizo falta demasiado para marcarle diferencia al canalla. Su equipo cometió todos los errores posibles e hizo todos los méritos para quedar eliminado dentro de los 90 minutos. Fue de un esquema a otro, pero nunca le encontró la vuelta al partido.

No ingresaron: Jorge Broun, Julián Velázquez, Javier Báez, Fernando Rodríguez y Ismael Cortez.