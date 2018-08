Broglia y Carloni, la pelea continúa

- ¿Qué piensa de Ricardo Carloni?

- Que no puede ser presidente

- ¿Por qué?

- Porque lo viví cuatro años. Carloni sirve para andar para afuera, no para adentro... Si él va como candidato a presidente, yo me voy a mi casa.

El presidente de Rosario Central, Raúl Broglia, ratificó en diálogo con LT3 su encono con el vicepresidente segundo y reafirmó su deseo de que el Crece prevalezca en la conformación de la lista que el oficialismo presentará en las elecciones de septiembre.

Es evidente que a Broglia no le preocupa romper el Foro que hoy conduce los destinos de Central, y si bien el presidente no lo dice con todas las letras, subestima el eventual consenso electoral que puedan tener las otras agrupaciones de la actual unidad.

Consultado sobre los dichos del presidente, Carloni le confió a Ovación mientras viajaba a Santa Fe sentirse "muy triste" porque no entiende la lógica de las palabras de Broglia. "Hoy sólo pienso en el partido y en ganar, que es lo más importante", amplió.

No obstante, Carloni supeditó la unidad del oficialismo a "lo que dispongan mis compañeros de agrupación tras estos dichos, que no son los primeros pero a los que nunca respondí. A lo largo de estos cuatro años a Central le puse el hombro siempre, con virtudes y defectos".

"Si esta opinión es sólo de Broglia, se trata sólo de una individualidad, pero si es la opinión del Crece, sin dudas que la unidad del Foro merece un replanteo", concluyó Carloni, tras negar que piense en renunciar al cargo de vicepresidente.

No hay dudas que el oficialismo cruje una vez más por la opinión política de su máximo exponente, el presidente Broglia, quien no duda en considerar que el Crece es determinante no sólo para gobernar sino también para ir por otro mandato, ya con Rodolfo Di Polina como presidente, y con un tesorero y un secretario que también sean de su agrupación.

No hay dudas que esta historia, continuará...