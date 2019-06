Brítez, el tercer pasajero

De repente los refuerzos comenzaron a llegar uno tras otro. Ayer, mientras Diego Zabala arribaba a Rosario para hacer la revisión médica (ver página 3), la dirigencia de Central cerraba el trato con Unión por el arribo de Emanuel Brítez, el defensor que en el último año y medio jugó en el Independiente de Ariel Holan y que a partir de hoy se convertirá en jugador canalla por los próximos tres años. Era el defensor por el que en Central negociaron en los últimos días luego de que se cayera lo de Lucas Acevedo. Hoy temprano estará en el sanatorio Mapaci para hacerse la revisión médica.

El primer nombre que Diego Cocca había apuntado para la zaga central fue el de Acevedo, pero caída esa posibilidad comenzaron a aparecer nuevos nombres y por Brítez el técnico dio el okey rápidamente. Según indicaron, el DT también estaba buscando un futbolista que pueda cumplirle más de una función en la última línea. Brítez puede actuar como zaguero central, como también de marcador de punta.

Desde enero de 2018 se incorporó a préstamo a Independiente y ahora se le terminó el contrato en el rojo (no hizo uso de la opción), pero en su vuelta a Unión no iba a tener chances porque Leonardo Madelón no lo iba a tener en cuenta. Fue por eso que apareció la chance de Central. Desde el momento en que fue ofrecido Cocca se interesó y allí comenzaron las tratativas con el jugador, pero sobre todo con su representante, Christian Bragarnik.

No fueron muchos los días de negociación (antes de que la misma comenzara había sido ofrecido Jonathan Cabral, ex Racing), ya que se avanzó rápidamente. Ayer, a los pocos minutos de haber cerrado de palabra con Unión la compra de la mitad del pase, el club tatengue hizo una publicación en la red social Twitter anunciando el traspaso no sólo de Brítez sino también de Zabala. "El Club Atlético Unión comunica que se llegó a un acuerdo de palabra con Rosario Central para las transferencias de Diego Zabala y Emanuel Brítez", fue lo que desde Santa Fe anunciaron pasadas las 14.

Brítez, de 27 años (26 de marzo de 1992), puede jugar tanto de central como de marcador de punta. Al rojo llegó para jugar como lateral derecho, pero fue un puesto que por ahí le costó un poco, posiblemente por la forma de juego que pretendía Holan. Quienes lo conocen y lo siguieron muy de cerca en Avellaneda hablan de un futbolista "que no es muy técnico o veloz como para sorprender en ataque", pero como central "se afinó mucho". Destacaron que "su virtud es que es muy fuerte y es algo que los rivales lo sienten. Es un jugador que deja la vida en cada pelota".

Consideraciones puntuales al margen, la llegada de Brítez (enfrentó a Central tanto con Unión como con Independiente) le dará a Cocca la posibilidad de contar con un jugador polifuncional en la última línea, como lo fue en su momento Pablo Alvarez cuando el Chacho Coudet era el técnico. Con el arribo de Brítez quedaría resuelto el tema en la zaga central, pero en Central hay quienes consideran que en caso de aparecer una nombre importante que sea accesible desde los económico se podría llegar a sumar otro jugador en esa posición.

Hoy muy temprano estará en el sanatorio Mapaci para realizar la revisión médica (junto a Zabala, quien debe completarla) y después también firmará el contrato. Así, en un par de días los refuerzos empezaron a llegar a Arroyito y se espera que en los próximos días pueda resolverse la situación de Cristian Chávez (ver aparte). Por lo pronto, desde mañana Cocca tendrá dos caras nuevas, que su sumarán a la del hasta aquí único refuerzo Ciro Rius.

Chávez sigue sonando

Cerrado lo de Zabala y Brítez, todos los cañones en Central apuntan a poder cerrar la negociación por Cristian Chávez. La insistencia de los canallas por el delantero de Aldosivi radica en que es “el” nombre que solicitó Diego Cocca. La diferencia con el club marplatense es exclusivamente económica. La idea es agotar todas las instancias posibles de la negociación. Si no se resuelve en los próximos días los dirigentes irán en busca de otro atacante.