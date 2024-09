Bielsa está en medio de una polémica por un supuesto maltrato a un jugador

El Loco, a pesar de las bajas que tiene por suspensiones, no convocó a Agustín Canobbio y salió a escena un tenso momento vivido en la Copa América

La selección de Uruguay se prepara con el fin de hacer frente a la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial 2026. En la mira tiene a Paraguay y Venezuela, los rivales que tendrá enfrente, pero la previa no aparece tranquila ya que Marcelo Bielsa está inmerso en una nueva polémica tras no citar a un jugador con el que habría tenido un cortocircuito tiempo atrás.

El Loco decidió no convocar al delantero Agustín Canobbio -quien milita en Athletico Paranaense de Brasil y si fue considerado al inicio del proceso y hasta la reciente Copa América 2024- a pesar de que están castigados Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Mathías Olivera, Ronald Araújo, José María Giménez y Guillermo Varela. Ante esta determinación se reveló una situación de maltrato de parte del entrenador contra el jugador, según trascendió en el vecino país.

Osvaldo Canobbio, exfutbolista charrúa y padre del atacante, salió a escena y disparó: "Él no disfrutó la Copa América. Eso es raro en un jugador. Si no disfrutas estar en la selección algo no está bien”.