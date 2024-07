Empezaron las represalias: la Conmebol le abrió un expediente a Marcelo Bielsa por sus declaraciones

Marcelo Bielsa no se contuvo y sus dichos en rueda de prensa trajeron cola.

En sus declaraciones, el Loco no se contuvo: “Los futbolistas fueron obligados a hacer eso, la sanción es para los que los obligaron a actuar así”, refiriéndose a los encontronazos que tuvieron sus dirigidos con los hinchas por la estampida ante sus familiares.

“Hay que ver si le tenemos miedo a las posibles sanciones, esto es una caza de brujas”. Además, proporcionó fotografías que evidencian el mal estado de los terrenos de juego, calificando de mentirosas las afirmaciones de los organizadores sobre el estado de las canchas.

Embed - MARCELO BIELSA, HISTÓRICA rueda de prensa COMPLETA contra CONMEBOL | URUGUAY

Qué dijo Bielsa

El técnico argentino expresó su indignación cuando un periodista le preguntó si temía por posibles sanciones contra los jugadores uruguayos involucrados en una pelea con fanáticos colombianos en el Bank of America Stadium de Charlotte.

Durante su intervención, Bielsa defendió vehementemente a sus jugadores, afirmando que reaccionaron en defensa propia y de sus familias ante la falta de seguridad en el estadio. “Los jugadores reaccionaron como cualquier ser humano lo haría si viesen a sus seres queridos bajo ataque”, aseveró el técnico.

“Los futbolistas fueron obligados a hacer eso, la sanción es para los que los obligaron a actuar así. Y hay que ver si le tenemos miedo a las posibles sanciones... Esto es una caza de brujas. ‘Miren que los vamos a sancionar para que cumplan en el partido por el tercer puesto’, ‘ahora ya no porque hay mucha repercusión y vamos a tener que pensar’. ¡Todo una vergüenza en un país que como organizador tiene responsabilidad también, pero estoy seguro que nos han mentido. Este fue un país capaz de armar el FIFA Gate y ahora les echan la culpa a los jugadores” indico el entrenador en la rueda de prensa.

La situación se descontroló tras la victoria de Colombia por 1-0 sobre Uruguay, lo que llevó a la Conmebol a iniciar una investigación sobre el comportamiento de once futbolistas y un dirigente uruguayo. Bielsa, conocido como “El Loco”, también arremetió contra la organización de la Copa América por el mal estado de los terrenos de juego, proporcionando fotografías como evidencia del pésimo estado de las canchas.

“Todas mentiras se han dicho acá. Hicieron conferencias para decir que las canchas estaban perfectas, cuando tengo un montón de fotos como prueba de su mal estado. Son una plaga de mentirosos. Ya dije todo lo que me prometí no decir. Scaloni se atrevió a decir una vez lo de las uniones y le dijeron que no lo hiciera más” aseguró el seleccionador de Uruguay.

En medio de la controversia, Bielsa también abordó otras críticas relacionadas con la organización del torneo, señalando irregularidades en la preparación de las infraestructuras y las decisiones arbitrales. Manifestó que los organizadores deben reconocer sus errores y asumir la responsabilidad por las deficiencias que afectan a las selecciones participantes.

“Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI, e hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitrajes perfectos. No hay nada de lo que quejarse. Lo que no se puede seguir es engañando que las canchas están perfectas” dijo Marcelo.