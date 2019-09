No importa dónde esté. Marcelo Bielsa nunca olvida a Newell's. Por el contrario, cada vez que puede lo lleva al primer plano. Tanto es así que ayer, cuando lo distinguieron con uno de los premios The Best, de Fifa, agradeció a quienes se vieron involucrados más directamente en la consecución de ese galardón, pero también sorprendió con esto: "Quiero mencionar a mi madre, quien me enseñó a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. También a Newell's, el club al que pertenezco y en el que durante 20 años aprendí a vivir el fútbol de una manera particular".

Al Loco y a su Leeds United los distinguieron con el fair play por aquel hecho ocurrido en abril y cuyas imágenes y actitud dieron vuelta al mundo. Leeds se imponía a Aston Villa 1 a 0, pero Bielsa consideró que esa ventaja había sido lograda en detrimento de las condiciones de su rival, perjudicado por tener a un jugador tendido en el piso. Entonces les indicó a sus dirigidos que se dejasen hacer un gol. Sacaron del medio y fue empate.

"Nuestra visión del fútbol es que gane lo justo. Todo se trata de educación y ese día nos dejó una gran lección"

Aquel gesto del Loco dio vueltas por todos lados, como un hecho "extraño". A tal punto que no fueron pocos los que hablaron de "una locura más". El tiempo y la acción lo pusieron en un lugar ejemplar y ayer la Fifa lo premió. Fiel a su estilo, lejos de las luces de una gala o fiesta cualquiera, Bielsa no concurrió a la ceremonia que tuvo lugar en Milán.

Aunque redactó una carta que leyó uno de sus asistentes y que puso en cuestión nuevamente el tema de los valores, ligándolos luego a las enseñanzas de una madre y de un club: Newell's.

Embed

"Nuestra visión del fútbol es que gane lo justo. Todo se trata de educación y ese día nos dejó una gran lección", escribió el rosarino en el inicio de la carta. Y agradeció a la Fifa y a los hinchas de Leeds, que no lo cuestionaron pese a que con ese empate también ponía en riesgo la posibilidad de ascender a la Premier (de hecho no lo hizo ni en fase regular ni en playoffs). Era la fecha 45ª de la segunda división del fútbol inglés cuando los dirigidos por Bielsa, en la tercera posición, pugnaban por un lugar de privilegio, que era el pasaje directo.

>> Leer más: El Loco Bielsa le mandó una carta de agradecimiento a la Fifa

"Cuando se elige cómo actuar lo más difícil no es distinguir entre el bien y el mal, sino en aceptar las consecuencias de lo que corresponde. Ahí hay un inmediato efecto y lo más importante es rever nuestro comportamiento", redactó el Loco, en otra clara muestra de que en su filosofía de vida no hay espacio para los arrepentimientos, menos los que se ligan a comportamientos de este tipo.

bielsa73447129.jpg

El premio en la gala fue recogido por uno de los ayudantes del rosarino y por el capitán, Liam Cooper, ambos con fuerte incidencia en aquella decisión final de Bielsa de hacer que su equipo "le devuelva" el gol al Aston Villa. Contó el Loco que fue su ayudante quien de alguna manera lo alertó y Cooper un hombre "valiente" que transmitió a sus compañeros la necesidad de ejecutar la idea.

>> Leer más: El gesto del Loco que valió ganar el premio fair play

Promediando la mitad del texto, Bielsa mencionó a Newell's, su amor inalienable y al que aún a la distancia fortalece con gestos así: "Nuestra reflexión (en Leeds) estuvo condicionada por la educación, el ejemplo y seguridades. Quiero mencionar a mi madre, quien me enseñó a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal.

Embed

También a Newell's, el club al que pertenezco y en el que durante 20 años aprendí a vivir el fútbol de una forma particular". Hace unos días, un hincha leproso se le acercó a pedirle una foto, en Inglaterra, y dicen que Bielsa le dijo: "¡Qué lindo ver una camiseta de Newell's por acá".

La carta del Loco de ayer, que se reproduce tal cual en la página 4, es un llamado a la reflexión de un tipo que nunca olvida sus orígenes. Y no lo hace porque trabaja para ello, quizás porque encuentre allí el arraigo suficiente para seguir transitando el mundo, aunque suene contradictorio. Mientras más lejos, más cerca con el sentido de pertenencia. El premio es un detalle.

La carta del Loco Bielsa

"Buenas noches. En el partido entre el Leeds y el Aston Villa de la temporada 2018/19 convertimos un gol cuando el oponente no estaba en condiciones de jugar el partido. Inmediatamente después, cuando el juego se reanudó, servimos la situación a nuestro rival de poder convertirnos un gol e igualar el partido. La Fifa decidió reconocer nuestro comportamiento.

Naturalmente quiero agradecer, compartir y dedicar esta distinción a la Fifa, al Leeds United y a sus hinchas, que no cuestionaron mis acciones cuando podrían haber reclamado que se respetara la decisión oficial pero, en cambio, aceptaron mi particular interpretación de diferenciar algo que es legal de algo que es injusto. Mi ayudante y el capitán, Liam Cooper, se hicieron presentes en este evento. El primero influenció significativamente en mi decisión y el segundo representa al jugador que apoyó mis instrucciones.

Cuando se elige cómo actuar lo más difícil no es distinguir entre el bien y el mal, sino aceptar las consecuencias de lo que corresponde. Ahí hay un inmediato efecto y lo más importante es rever nuestro comportamiento. En este caso no hubo tiempo de reflexionar y tuvimos que intervenir instantáneamente. Nuestra reflexión estuvo condicionada por la educación, el ejemplo y seguridades. Quiero mencionar a mi madre, quien me enseñó a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. También a Newell's, el club al que pertenezco y en el que durante 20 años aprendí a vivir el fútbol de una forma particular. Hay razones permanentes en mi vida, como mi familia y mis amigos, que me recuerdan los valores que no deben ser olvidados. El fútbol, debido a su enorme impacto, a veces opera sobre aspectos de la moral pública y está especialmente envuelto en la vida de los que menos tienen o los más débiles. No es conveniente opinar de las realidades que imaginamos pero no vivimos. Sin embargo, pienso que aquellos que menos tienen, eligen hacer lo correcto con esfuerzo y decencia.

Este reconocimiento que la FIFA nos está dando esta noche los incluye porque premia los mismos comportamientos que cualquier anónimo vive día a día".