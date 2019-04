El entrenador rojinegro admitió que "ellos jugaron mucho mejor, y nuestra mayor dificultad es que no encontramos la regularidad, porque cambiamos mucho de un partido a otro. Pero insisto, el punto que conseguimos en este partido es importante".

"Yo las ganas y la actitud las sigo viendo en los jugadores de Newell's, y eso fue fundamental para lograr equilibrar este partido", remarcó Bidoglio.

Con relación al planteo táctico del Taladro, el DT sostuvo que "nosotros sabíamos cómo nos iba a jugar Banfield, y en función de eso trabajamos muy bien durante la semana, por eso también ratifiqué a los mismos once titulares que salieron contra Huracán".

Bidoglio no coincidió con que su equipo haya estado desacomodado, "pero sabíamos que por afuera era tres contra tres, y así lo jugamos, el problema fue que llegábamos un segundo más tarde".

Con relación a su producción como entrenador de Newell's (4 victorias, 5 empates y 4 derrotas), dijo que "la derrota que más dolió fue la de la Copa Argentina. Pero sin dudas que pretendíamos mucho más. Mi balance no mira sólo al resultado sino al trabajo de manera integral y creo que hicimos más cosas buenas que malas. Todavía queda un tiempo para seguir trabajando. Mi objetivo ahora es continuar fortaleciendo una idea y también potenciando a cada jugador", reflexionó.

Ante la posibilidad de dirigir a Newell's en un eventual clásico rosarino por la Copa de la Superliga, dijo que "si se da sin dudas que genera una enorme motivación porque todos los queremos jugar, pero vamos a esperar el resultado de mañana".

En cuanto a su futuro, aseguró que "yo voy a trabajar como siempre y no voy a interferir en la toma de decisiones de los directivos. Yo sabía de la situación que estaba el club y por eso estoy conforme con el plantel, pero no me corresponde a mí hacer un diagnóstico, eso lo debe hacer quien sea el entrenador desde agosto en adelante, y eso es algo que depende de los directivos".