Bernúdez habló para bajar la persiana en el mercado

En los últimos tiempos, el presidente de Newell’s Eduardo Bermúdez se llamó a silencio con los medios de prensa. Pero ayer volvió a hablar. El directivo declaró a la agencia Télam que “no hay chance de contratar a un jugador por la situación económica”. Esto no es lo mismo que sostienen quienes conducen los destinos futbolísticos del club.

“Hoy no hay chance de contratar a un jugador por la situación económica, que se va a agudizar en febrero”, dijo Bermúdez ante la consulta de la posibilidad de reforzarse.

Bermúdez reafirmó la postura que ya había trascendido desde el club, de no hacer ninguna gestión por contratar a Fernando Belluschi, que se desvinculará de San Lorenzo.

“Lo que están diciendo de Belluschi no es verdad. No hay ninguna posibilidad de que vuelva a Newell’s”, dijo sobre el posible regreso del ex volante rojinegro, de 36 años.