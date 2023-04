Bernardello: "Quiero mucho a Belgrano, pero soy hincha de Newell's"

Hernán Bernardello realizó las inferiores en Newell’s y tuvo tres etapas: 2006-2009, 2015 y 2018-2019. Fue un batallador mediocampista central, cuya identificación con la rojinegra no es obstáculo para que también sea querido en Belgrano, a tal punto que hoy aparece entre los posibles candidatos a secretario técnico del club. La idea no lo termina de convencer, por una razón entendible. “No sé si es el momento. Recién dejo de jugar al fútbol y los que están en el plantel son amigos”, explicó antes de conversar sobre el partido de hoy.

En esa practicidad, ¿cuánto tiene que ver Farré, muy apreciado en Belgrano como jugador y ahora como entrenador?

Guille, aparte de ser un muy buen entrenador y buena persona, es muy reconocido en el club por el gol que le hizo a River en el ascenso y por subir al club a primera y ser campeón. Sabe cuál es el ADN de Belgrano, sabe transmitirlo, transmite mucha tranquilidad y es cercano al jugador. Eso hace también que Belgrano esté ahí arriba.

Si bien Belgrano tiene una hinchada seguidora y pasional, ¿la exigencia es mantenerse en primera por sobre ser protagonista del torneo?

En Córdoba, el hincha de Belgrano, Instituto y Talleres exige a su equipo. Pero todavía no llegó esa locura que tenemos nosotros en Rosario, con esa presión que el hincha genera en los equipos de la ciudad. Los estadios también explotan en Córdoba, están siempre llenos, hay una presión pero menor. Esa es la diferencia.

En Rosario, como decías, se vive diferente y encima la figura de Heinze despertó mayores expectativas en Newell’s, ¿cómo lo estás viendo a la distancia?

Como hincha de Newell’s me encanta que esté Heinze en la conducción. Al club lo hará crecer mucho, a los jugadores también, les dará herramientas, los potenciará. Es un proceso que capaz que lleva un poco más de tiempo, y el hincha quiere resultados ya y no es tan fácil. Aparte Newell’s tiene dos competencias (liga y Sudamericana) y hay muchos juveniles. Pero no tengo dudas, y es mi deseo, de que Newell’s crecerá mucho con Heinze como entrenador.

¿Cuáles son los futbolistas que te atraen por su juego o entendés que pueden tener proyección?

Me gustan Sforza, Brian Aguirre. Hay muchos juveniles interesantes, Sordo, Pérez Tica, Portillo, Montenegro. Me parece que son jugadores con mucha proyección, encima con el entrenador y con los referentes que tienen, Pablo Pérez, Vangioni, Hoyos.

Considerando la forma de juego de Belgrano y Newell’s, ¿cómo se puede llegar a desarrollar el partido?

Conozco a Belgrano y veo siempre a Newell’s. Me parece a mí que a Newell’s lo que le estuvo faltando es profundidad, que ese es su déficit. Belgrano juega siempre un 4-4-2.Pienso que Newell’s no resignará la salida de abajo y tratará de tener superioridad numérica con Lucas Hoyos y los dos centrales frente a los dos delanteros de Belgrano. Y desde esa superioridad, Newell’s intentará ir creciendo. Belgrano le cederá la pelota en la salida y tratará de presionarlo en la zona de gestación, en la mitad de cancha. Es lo que pienso, pero capaz que después se da totalmente diferente.

Te definís hincha de Newell’s pero sos muy querido en Belgrano y vos también tenés ese afecto.

El sentimiento por Newell’s no lo tengo por nadie. Primero está Newell’s antes que todo. Después está el hecho de que me quedé en Córdoba y me retiré acá en Belgrano. Hay un cariño mutuo con la gente y con el club. Me trataron siempre muy bien. Elegí quedarme acá con mi familia y si me tengo que vincular a un club de esta ciudad ese es Belgrano. Quiero mucho a Belgrano.

Su primer partido de titular, justo ante el pirata

Los afectos se reparten, en distinta escala, entre Newell’s y Belgrano. Casualmente, enfrentó al pirata en tres ocasiones con la camiseta rojinegra, nunca al revés, y el primero de esos partidos fue en ocasión de su primera vez de titular, un dato que surgió durante la charla. “Siempre lo tengo presente. Era el sueño cumplido”, manifestó.

Tu primer partido para Newell’s contra Belgrano fue en 2006 y perdieron de locales 1 a 0 con gol de Franco Peppino, ¿lo recordás?

Sí. Ese fue mi segundo partido en primera. El primero de titular. Cumplí el sueño de jugar en cancha de Newell’s por primera vez. Si bien me tocó debutar con Colón una fecha antes, ese fue un día inolvidable para mí. Siempre lo tengo presente, más allá de la derrota. Era el sueño cumplido. En ese partido además debutó el Patón Guzmán.

El siguiente partido contra Belgrano fue de visitante y lo ganaste, con dos goles de Tacuara Cardozo, en 2007.

No tengo mucho en la memoria ese partido, pero sí de haberlo jugado y que fue en el Alberdi, en la cancha vieja que tenía Belgrano.

Es una cancha donde la gente debe meter presión por la cercanía.

Sí, no es lo mismo jugar en el Kempes que en Alberdi. Son cosas distintas.

El último fue más acá, en 2018, un 0 a 0.

Sí, me acuerdo. A Belgrano lo dirigía Bernardi y a Newell’s, De Felippe. Leal tuvo dos mano a mano que se los sacó Rigamonti. Newell’s hizo un buen partido. Después hubo algunos amistosos. Uno de los últimos lo jugamos con público de Belgrano y el partido se picó. Estaba Lértora en Belgrano y le pegó dos o tres patadas a Jero Cacciabue. Por ser uno de los más grandes salté a defenderlo. Se armó un quilombo bárbaro y nos terminamos yendo a las manos, yo con Leo Sequeira. Al tiempo fui a Belgrano y él seguía ahí. Quedó como una anécdota entre los dos y nos reímos mucho.