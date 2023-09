Belloso respaldó a Tapia tras fuertes acusaciones de un ex dirigente de Central

El presidente de Central, Gonzalo Belloso, utilizó la red social X (ex Twitter) para salir a respaldar al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, tras una durísima acusación del ex dirigente canalla Eduardo Macias.

"No comparto nada de los expresado por el ex dirigente", posteó el titular canalla para diferenciarse del cuestionamiento contra Tapia que realizó Macias, quien se desempeñó como dirigente en Central en la gestión Norberto Speciale, cuando Belloso fue mánager del club.

Además de acusar a Chiqui Tapia, el ex dirigente canalla apuntó con munición gruesa contra el tesorero de la AFA y presidente ejecutivo del Consejo Federal, Pablo Toviggino. Los responsabilizó de "arreglo de partidos y entrenadores", ser "lavadores juntos a otros socios" y "favorecer y perjudicar a clubes".

"Ya no me callo más, Tapia, Toviggino y compañía son arregladores de técnicos y partidos, lavadores juntos con los ex dirigente, representantes y cuevas financieras que vaciaron a Central, hasta ponen DT, Independiente se salva, los santiagueños también, pregúntenle a Vélez, y hay pruebas de sobra, en un país serio están todos procesados". Ese fue el contundente mensaje que posteó Macias.