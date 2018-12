Bauza: "La final está a la altura de cualquier otra, es una final"

"No me duele demasiado", sentenció Edgardo Bauza a pesar de la derrota. Es que Central hoy le apunta a otro lado, a la final de la Copa Argentina del jueves, y el equipo alternativo que cayó 2 a 0 con Vélez en el José Amalfitani vino para sumar un poco de fútbol y para cumplir con el calendario. Y si podía de paso llevarse algo para Rosario. "El equipo que pudimos formar aguantó bastante", dijo el entrenador, y dio pistas sobre los titulares para enfrentar a Gimnasia: indicó que Germán Herrera posiblemente esté en el banco y afirmó que hoy "no jugó ningún jugador de los que van a jugar la final".

Y terminó la conferencia de prensa hablando exclusivamente de la final: "Está a la altura de cualquier otra, es una final", manifestó.

"El resultado de hoy es un poco la lógica de lo que podía pasar, pusimos un equipo que era prácticamente la reserva", aseveró el Patón Bauza tras el traspié de esta 14ª fecha de la Superliga. "Hicimos un primer tiempo ordenado hasta el gol y después nos costó mucho llegar. Es lo que pudimos hacer con este equipo".

Y fue tajante al afirmar: "No me duele demasiado; siempre duele perder pero el equipo que formamos aguantó bastante", además de remarcar que este muletto "es un equipo joven y con futuro pero que no tiene trayectoria como para poder enfrentar a este Vélez de local".

No hubo mucho más para agregar sobre la derrota en Liniers, más que destacar la actuación del arquero Marcelo Miño y remarcar: "Pedimos no jugarlo pero no pudimos lograr que lo pasen para más adelante, pero ya está, ya es historia".

Y el futuro inmediato es la definición de la Copa Argentina. Dijo que Herrera "seguramente va a estar en el banco de suplentes" y anticipó que "va a haber varios de acá que van a estar en el banco", además de remarcar que "no jugó ningún jugador de los que van a jugar la final".

Recordó que el plantel viajará directamente a Arroyo Seco para concentrar y sentenció que tiene esperanzas en poder contar con Leonardo Gil. "Vamos a ver, pensamos que sí", sostuvo sobre la recuperación del mediocampista.

"A la final la pongo a la altura de cualquier otra, es una final y a las finales hay que jugarlas y tratar de ganarlas", aseveró, además de pronosticar que será "muy intensa y difícil".

Sobre los titulares del jueves dijo que "están bien. El equipo entrenó hoy, mañana vamos a entrenar temprano de nuevo y está sin problemas".

Y concluyó opinando sobre el encargado de impartir justicia en el partido decisivo, Patricio Loustau. "Es un árbitro de jerarquía, eso me deja tranquilo", indicó.