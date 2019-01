El Patón Bauza no confirmó la formación para el próximo sábado cuando reciba a Aldosivi desde las 21.30 en el Gigante, pero anticipó que el equipo "será totalmente diferente" al que perdió con Huracán. Además reveló que Néstor Oritgoza podría recibir dos fechas de suspensión y aseguró que "si Zampedri se queda, será titular."

En primera instancia el entrenador fue consultado por la situación de Zampedri y aclaró que fue el mismo quién le propuso que se vaya a su casa hasta que esté definido el tema.

"Sería un problema grande que se vaya Zampedri, pero por ahora no hay nada resuelto, se está hablando sobre supuestos. Le di la chance de que no se entrene hoy y que resuelva su situación. Hasta ahora no se va y a mi me da tranquilidad. El sábado iba a ser titular", dijo antes del mediodía.

"Estuvimos trabajando para tratar de ser más sólidos y que la tenencia de la pelota sea más importante"

"Mañana sabremos si se queda acá o no para ver si va a jugar o no. Si se queda, va a ser titular", afirmó sin vueltas para asegurar que el jugador "no estaba en desacuerdo de quedarse, surgió esta posibilidad que para él desde lo económico era importante, pero sabíamos que tampoco iba a ser fácil".

"Si se queda, rápidamente se va a poner bien. Él tenía la idea de que se podía hacer la operación, pero que no era fácil porque Central puso un precio de su pase y quien lo quería estaba lejos y él lo sabía", analizó el técnico sobre el pase del jugador a Independiente que finalmente hoy fue descartado por la comisión directiva.

Respecto a la sanción que recibirá el capitán canalla que fue expulsado ante Huracán, adelantó: "Todo indicaría que Ortigoza tendría dos fechas de suspensión por el antecedente, el informe del árbitro no es tan duro y vamos a esperar a que salga la resolución. Es una pena que no pueda jugar, pero si no juega él, va a estar Gil".



Ya en referencia al nivel que mostró ante el Globo, el entrenador aseguró que están concentrados en mejorar la performance. "Vamos a jugar con un equipo totalmente diferente al de Huracán, estuvimos trabajando para tratar de ser más sólidos y que la tenencia de la pelota sea más importante para no darle tanto protagonismo al rival", enumeró y advirtió que "eso implica que tienen que defender un poco más todos".

"Jugamos mejor en el segundo tiempo con Huracán pero no fue por tener dos delanteros, el equipo se adelantó más, tuvo más presencia, mejor tenencia de pelota y es un poco lo que tratamos de hacer en las prácticas", analizó

El Patón confirmó que el equipo que hoy puso en cancha fue Ledesma; Bettini, Caruzzo, Barbieri, Parot; Camacho, Rinaudo, Gil, Aguirre; Barrera y Riaño. "Pero Barrera salió con una molestia y Herrera viene con unos problemas físicos. Mañana vamos a definir y ver si puede jugar Zampedri en ese lugar", precisó.

"Ni pensamos en el clásico todavía, este es un partido importante y trataremos de hacer un buen partido para ganarlo y más jugando de local, no será fácil pero queremos ganar", cerró.