Básquet: la historia de Enrique Lancellotti y su eterno amor por Provincial

Una vida ligada a Provincial

“Hace desde 2005 que no estoy en Provincial si bien en 2011 cuando dejé de dirigir a Central estuve unos meses haciendo un reemplazo y colaborando con el club en algunas categorías inferiores. De allí ya me fui a Ceres, luego estuve como DT en Bolivia y finalmente recalé en Atlético Tostado antes de volver. Este regreso significa mucho porque se entrelaza la parte humana con deportiva, ya que me permite estar con mi familia y de poder ir a la cancha a ver a mi club de fútbol. Con el plus de entrenar al club que soy hincha y aprovechar que se encuentra en un nivel profesional muy alto gracias al buen trabajo que se está haciendo por parte de la dirigencia, el manager deportivo y todos los que trabajan en el club”, añadió.

“Mis últimos años estuvieron ligados fuera de Rosario. En Ceres logré distintos ascensos al Federal y al TNA en una ciudad con 18.000 habitantes, hacer un proyecto largo en inferiores y primera. Tuve distintas ofertas, pero me sentía cómodo. En un momento me llegó una propuesta de Bolivia donde estuve un par de temporadas dirigiendo en la Liga Nacional y luego recalé en Atlético Tostado, haciendo de entrenador y de coordinador de las divisiones inferiores donde tuvimos varios logros”, confió.

Las mejores expectativas en la Liga Argentina

Además contó que “tengo las mejores expectativas en Provincial. Al equipo lo veo muy bien en la parte física y de ritmo, pero nos falta un poco de orden y algunos aspectos tácticos en ataque y defensa. Estamos trabajando con el cuerpo técnico que estaba, ajustando algunos detalles que me parecen importantes, pero no tuvimos mucho tiempo. A partir del 3 de enero vamos a intensificar los trabajos, para que el 15 cuando larguemos con Suardi tratemos de mostrar un juego un poquito más sólido, pero con la misma agresividad que venían teniendo. Llegué en un momento que había un cuadrangular decisivo donde se jugaron 14 partidos en 21 días. Tomamos la decisión de prescindir de algunos chicos y estamos a la espera de algunos refuerzos para acomodar mejor la plantilla”.