Básquet: Gimnasia y Sportsmen Unidos lograron dos triunfazos como visitantes en la Liga Federal

En otro cotejo donde no hubo equipos rosarinos, en el estadio Aroon Gerchunoff, Argentino de Marcos Juárez venció 78 a 67 a Olimpia de Venado Tuerto.

Posiciones en la Liga Federal de Básquet

Gimnasia está en los más alto de la tabla con un récord de 4-0. Lo sigue San Martín de Marcos Juárez (3-1) y Náutico (2-1). Más atrás con 2-2 están Sportsmen Unidos y Sport de Cañada de Gómez. Luego Argentino de Marcos Juárez (1-3), Olimpia de Venado Tuerto (1-2), Temperley (1-2) y cierra Central (0-3).

La próxima jornada se desarrollará el miércoles 26 de marzo con estos partidos: Gimnasia vs Temperley, Sportsmen Unidos vs Central, Náutico vs Sport de Cañada de Gómez y Olimpia de Venano Tuerto vs San Martín de Marcos Juárez.

Resultados de la Asociación Rosarina

Este viernes también hubo mucho básquet en los torneos organizados por la Asociación Rosarina de Básquet.

En la Superliga Atlantic Sportsmen 44-78 Temperley, El Tala 88-77 Sportivo América, Fisherton 66-82 Unión y Progreso y Atalaya 80-57 Unión de Arroyo Seco. El domingo juegan: Central vs Provincial, Naútico vs Sportsmen Unidos, Echesortu vs Regatas y CAOVA vs GER.

Atalaya, Unión y Progreso y Temperley están en lo más alto de la tabla, ya que ganaron los cuatro partidos que disputaron.

En la Primera A, segundo nivel de la Rosarina, los resultados de este viernes fueron: Tiro Suizo 85-80 Newell’s, Libertad 78-73 Alumni de Casilda, Red Star 67-101 San Telmo de Funes, Puerto General San Martín 82-91 USAR, Los Rosarinos Estudiantil 64-61 Calzada y Ciclón 81-66 Ben Hur.

Mientras que en la Primera B jugaron GER B 115-51 Independiente de Ricardone, Maciel 83-72 Fortín Barracas, Universitario A 72-63 Fisherton B, Parque Field 70-58 Universitario B y Servando Bayo 79-72 Atlantic Sportsmen B.