Viernes con muchos partidos en el básquet rosarino en todas las divisiones

Este viernes habrá cuatro cotejos desde las 21.30 correspondientes a la segunda fecha: El Tala vs Sportivo América, Atlantic Sportmen vs. Temperley, Fisherton vs. Unión y Pregreso y Atalaya vs. Unión de Arroyo Seco.

Mientras que el domingo 23 de marzo completarán: Central vs. Provincial, Echesortu con Regatas, Náutico vs Sportsmen Unidos y CAOVA vs GER.

Primera A de la Rosarina de básquet

En tanto en el segundo nivel del básquet de nuestra ciudad, la fecha se inició este jueves con el triunfo de Paganini Alumni por 84 a 78 frente a Villa Gobernador Gálvez. De esta forma los de Granadero Baigorria sumaron su segundo triunfo consecutivo ya que en el debut habían derrotado 70 a 65 a Alumni de Casilda en condición de visitante.

Los otros resultados de la primera fecha fueron: Talleres de Arroyo Seco 64-71 Los Rosarinos Estudiantil, Calzada 72-75 Puerto San Martín, USAR 90-51 Red Star, San Telmo de Funes 88-86 Libertad, Talleres de Villa Gobernador Gálvez 61-77 Tiro Suizo, Newell’s 88-64 Ciclón y Sportivo Federal 84-41 Ben Hur.

Este viernes, a partir de las 21.30. habrá seis cotejos en esta divisional: Tiro Suizo vs Newell’s. Libertad vs Alumni de Casilda, Ciclón vs Ben Hur, Los Rosarinos Estudiantil vs Calzada; Puerto San Martín vs USAR y Red Star de San Lorenzo vs San Telmo de Funes. Mientras que el domingo 23 jugarán Talleres de Arroyo Seco contra Sportivo Federal.

Primera B

Finalmente, en la tercera categoría de la Rosarina, Temperley venció a Náutico C por 61 a 47 y sumó su tercer triunfo en tres presentaciones.

Este viernes desde la 21.30 jugarán Servando Bayo vs Atlantic Sportsmen B, GER B vs Independiente de Ricardone, Maciel vs Fortín Barracas, Parque Field vs Universitario B y Universitario A vs Fisherton B.

El domingo se encontrarán Atalaya B vs El Tala B y Provincial B vs Náutico B. Esta tercera fecha se cerrará el 31 de marzo con el cotejo de Saladillo vs Edison.