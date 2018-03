Bajó del tren de la punta

Mirando la redonda. Diego Migueles se lleva la pelota mientras Sacino se acerca con intenciones de cortar el avance.

Silvina Salinas

Central Córdoba jugó un partido para el olvido y dejó pasar el tren de seguir muy cerca de la cima de la Primera C. Los dirigidos por Ariel Cuffaro Russo igualaron 1-1 ante Berazategui, uno de los colistas del torneo, y ahora quedó a 4 puntos de Defensores Unidos, líder de la divisional, cuando restan disputarse 9 fechas. El viernes visitará a Cañuelas en otra prueba de carácter para el equipo de Tablada.

Desde el inicio la visita sorprendió al conjunto charrúa con un fútbol ordenado en todos los sectores, le quitó el balón y jugó cerca del arco de Ojeda.

El local pudo reaccionar y a los 12' Sánchez se mandó por la izquierda y sacó un centro al corazón del área para que Lazo, de arremetida, rematara ante la salida del arquero, quien salvó la caída de su valla.

La visita siguió siendo el dueño del trámite del juego y a los 27' Martinángeli, con un remate cruzado, exigió a Ojeda. A los 37' el Pato Sánchez otra vez le ganó a su marca, envió un centro rasante y Pereyra no pudo batir de cabeza a Rustton.

El complemento comenzó de la mejor manera para el charrúa, porque a los 49' Renzo Funes habilitó a Sánchez. El delantero la empalmó con el empeine izquierdo y marcó un golazo para establecer el 1 a 0.

La alegría duró muy poco porque a los 53' Martinángeli aprovechó el rebote que dio Ojeda y con un remate cruzado estableció el 1-1. A partir de ese tanto la visita volvió a tomar el control de las acciones, pero careció de ideas.

En los minutos finales, Córdoba cambió de imagen y fue en busca del triunfo. Por eso llegaron dos situaciones claras para anotar, pero los remates del Chelito Delgado y Lazo no tuvieron destino de red.

Central Córdoba no tuvo un buen partido, igualó ante Berazategui y dejó dos puntos en la carrera hacia el título.

