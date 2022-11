Asociación Rosarina de Fútbol: una programación para todos los gustos

Con diferentes horarios entre sábado, domingo y miércoles, las divisiones inferiores A 3 disputarán los últimos partidos del año. La jornada de hoy sábado comenzará a partir 13. El programa: Santa María - Defensores Unidos; Sportivo Silva - JuanXXIII y Fisherton - 1º de Mayo. San Martín - Gálvez jugarán entre el martes y miércoles a partir de las 16.30.

Por su parte en el torneo de primera división del femenino se jugará el domingo, a partir de las 9, en tres sedes (General Paz, Botafogo y Pablo VI) con la disputa de la 29 fecha en la A y B.

El programa de cotejos: Botafogo - Social Lux; Adiur - Newell’s; Alianza Sport - Cesarini; El Torito - San Telmo; Rosario Central- Mitre; Santa María - Provincial; Morning - Aguirre; Argentino - Pablo VI; General Paz - Newell’s B; Banco - Leones; Juan XXIII - Defensores Unidos; María Reina - Central Córdoba y Gálvez - Oriental.

A su vez también habrá actividad en el femenino desde hoy hasta el miércoles, en la categorías sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16. Y la Liguilla 2016 se juega mañana.