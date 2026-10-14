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Asociación Rosarina de Fútbol: Club del Gran Rosario ascendió al círculo superior

El elenco de Funes, dirigido por Pablo Castella, venció a Social Lux y jugará en la A en 2027. En primera, Central le ganó a Provincial y quedó a paso del título

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

14 de octubre 2026 · 22:19hs
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Rosarina. El Club del Gran Rosario

Gentileza: CARC Juveniles

Rosarina. El Club del Gran Rosario, dirigido por Pablo Castella derrotó a Social Lux en Ludueña y logró el ascenso a la Primera A 2027.   
Rosario Central. El equipo dirigido por Ezequiel Gentilo derrotó a Provincial en el  adelanto de la fecha 12 y quedó a un paso del título en Primera A.  

Gentileza: CARC Juveniles

Rosario Central. El equipo dirigido por Ezequiel Gentilo derrotó a Provincial en el  adelanto de la fecha 12 y quedó a un paso del título en Primera A.  
El Tricolor de Alberdi. Banco igualó ante Oriental y de esa manera se quedó con la Zona Permanencia 2026 y jugará la Zona Campeonato 2027 

El Tricolor de Alberdi. Banco igualó ante Oriental y de esa manera se quedó con la Zona Permanencia 2026 y jugará la Zona Campeonato 2027 

Con el tanto de Tomás Martínez a cinco minutos del final, el Club Gran Rosario venció a Social Lux en barrio Ludueña por 1 a 0 y de esta manera se quedó con el primer ascenso que otorga la Primera B en la Asociación Rosarina. El equipo dirigido por Pablo Castella jugará en la Primera A en 2027.

Este miércoles 14 de octubre del 2026 quedará grabado como un día histórico para la institución de la ciudad de Funes, que en cinco temporadas logró saltar al círculo superior desde su inicio en la Primera C.

Pablo Castella, el técnico de los ascensos

"Estoy muy feliz por haber conseguido el ascenso a la Primera A a tres fechas de finalizar el torneo, se logró con mucho trabajo y sacrificio. Tengo un plantel extraordinario, un cuerpo técnico fenomenal y los directivos siempre estuvieron detrás nuestro. Este salto de categoría se lo dedico a mi viejo Ángel y a mis familiares", sostuvo Castella.

>>Leer más: Primera C: Leones FC define de local, Córdoba de visitante y en cancha neutral Argentino

Resultados Primera B

Este miércoles se disputó la fecha 11 en la Zona Campeonato y tuvo estos resultados: Defensores de Funes 2-1 Defensores Unidos, Bancario 1-3 Río Negro y Tiro Suizo 1- 0 Leones. Las principales posiciones: Club del Gran Rosario 26, Bancario 19 y Defensores Unidos 17.

En tanto, en la Zona Permanencia también se jugó la fecha 11 con los siguientes resultados: Renato Cesarini 2-1 Alianza Sport, General Paz 1-0 Arijón, Fisherton 1-0 1º de Mayo y 7 de Setiembre 4-1 Botafogo.

Posiciones: Arijón y Fisherton 22, General Paz 21, 7 de Setiembre 18 y Alianza Sport 14. El ganador de esta zona se clasifica a la Zona Campeonato 2027. Los dos últimos descienden a la Primera C 2027 (hasta el momento serían Botafogo y Renato Cesarini).

Rosario Central. El equipo dirigido por Ezequiel Gentilo derrotó a Provincial en el adelanto de la fecha 12 y quedó a un paso del título en Primera A.

Rosario Central. El equipo dirigido por Ezequiel Gentilo derrotó a Provincial en el adelanto de la fecha 12 y quedó a un paso del título en Primera A.

Rosario Central, a un paso del título en Primera

Rosario Central, dirigido por Ezequiel Gentilo, quedó a un paso de lograr el título en la Primera A después de 15 años. El Canalla, líder de la Zona Campeonato, derrotó a Provincial por 3 a 0 en el adelanto de la fecha 12 con los goles de Tomás Salteño (2) y Oliverio Taglialegne. De esta forma el Auriazul le sacó 9 unidades al Rojo del Parque Independencia y a Pablo VI.

El papal está obligado a vencer a Morning Star el sábado para quedar a 6 unidades, cuando luego resten 2 fechas para finalizar el torneo. Los canallas sumaron 29 unidades, Provincial y Pablo VI están con 20 unidades.

Resultados de la Zona Campeonato fecha 11, que se jugó el sábado 10 de octubre: Pablo VI 0-0 Rosario Central, Unión de Álvarez 3-1 Morning Star, Provincial 3-1 Coronel Aguirre y Adiur 0-3 Newell's.

El Tricolor de Alberdi. Banco igualó ante Oriental y de esa manera se quedó con la Zona Permanencia 2026 y jugará la Zona Campeonato 2027

El Tricolor de Alberdi. Banco igualó ante Oriental y de esa manera se quedó con la Zona Permanencia 2026 y jugará la Zona Campeonato 2027

Banco se quedó con el Permanencia

Los resultados en la Zona Permanencia: Mitre de Pérez 1-1 Central Córdoba, Tiro Federal 1-3 El Torito, Oriental 0-0 Banco y San Telmo 1-1 Gálvez. Posiciones: Banco 27, San Telmo y El Torito 16, Gálvez 15. El Tricolor de Alberdi ganó a tres fechas del final y disputará la Zona Campeonato en la temporada 2027.

Torneo de la Primera C

En el certamen de la tercera categoría se disputó la fecha 27 y tuvo estos resultados: Provincial B 0-2 14 de Junio, Juan XXIII 3-0 27 de Febrero, Sarmiento 4-1 Argentino, Sparta 0-0 Unión Americana y Sportivo Silva 2-0 Estrella Azul.

Posiciones: Provincial B 51, San Roque 48, 14 de Junio y Juan XXIII 45 puntos. Este jueves a las 17 completan San Roque y 14 de Junio. Los dos primeros ascienden a la Primera B 2027. Restan jugarse tres jornadas.

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