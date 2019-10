Así juega el Gimnasia de Maradona

Tanto se habla de cuestiones referidas a la motivación de Diego Maradona hacia sus jugadores que habitualmente se deja en un segundo plano toda referencia a las características del equipo. Al respecto, Gimnasia intenta jugar, sin importar el rival y la cancha. Le sale de a ratos, con puntos débiles que le impiden mejorar la campaña: ineficacia frente al arco, falta de un volante de contención y errores defensivos. Este es el equipo, que posiblemente sin cambios, visitará mañana a Newell’s, teniendo el peor promedio del torneo, con cuatro derrotas y un triunfo desde la asunción del Diez. El dibujo táctico del equipo mens sana es un 4-4-2. El periodista Julián Barbetti, corresponsal en La Plata de Club Octubre FM 94.7, le aclaró a Ovación que "a veces se cambia por un 4-1-4-1”. Esto sucede a partir del retroceso de Víctor Ayala, para moverse delante de los zagueros. Tijanovich baja del ataque al medio, ya sea para jugar por el centro, junto a Paradela, o por izquierda. En este último caso, Matías García se corre de la banda al medio.

El periodista dijo que "Gimnasia intenta jugar. Pero en ese intento, se desprotege bastante y tiene falencias defensivas importantes".

La derrota con Unión (0-1) en el bosque, con el gol de Bonifacio ingresando por detrás de todos, es la mejor muestra. Los cuestionamientos por ese gol recayeron en Lucas Licht, capitán y experimentado marcador izquierdo. No es el único resistido.

Manos inseguras

El ánimo del hincha con Alexis Arias no es el mejor. El rendimiento del arquero es flojo, y encima durante la semana un dirigente tripero dijo en la asamblea del club que el uno no tiene intenciones de extender el vínculo. En la defensa, la zaga central está integrada por los juveniles que se ganaron el puesto en la final de Copa Argentina 2018 contra Central, Manuel Guanini y Germán Guiffrey. En tanto, el lateral derecho Maxi Caire es uno de los más regulares.

A Méndez le gusta salir jugando. A Maradona, menos. La realidad es que el lobo alterna pelota contra el piso con envíos por arriba. Ante Godoy Cruz (4-2), Caire dio mal un pase en la salida y el Tomba convirtió. Al partido siguiente, frente a Unión, Gimnasia evitó en menor medida llevarla por el piso desde atrás.

Nostalgia por Rinaudo

Gimnasia extraña a un cinco de marca desde la partida de Fabián Rinaudo a Rosario Central. Allí radica uno de los principales problemas de funcionamiento. Franco Mussis se incorporó al club a principios de año. No funcionó y lo ve de afuera. Víctor Ayala ocupa esa posición, pero no es el más apto para tal rol. Paradela trata de complementarse con Ayala en esa función. Pero el juvenil, que le dio verticalidad al equipo desde que Maradona le dio la titularidad, tampoco reúne las condiciones de un clásico cinco. "No tener un volante central es una gran falencia", planteó Barbetti.

La mitad de cancha se completa con los volantes externos Maximiliano Comba y Matías García. "Tienen profundidad. Siempre llegan porque son veloces y con buen manejo", manifestó el periodista. Igual, Comba estuvo a punto de salir dos fechas atrás.

Remata mucho, convierte poco

Según las estadísticas de la Superliga, el conjunto tripero es el segundo que más prueba al arco. La contrapartida es la ineficacia. "Genera mucho y erra en la misma proporción. De local no ganó ningún partido y en todos las figuras fue el arco rival, ante San Lorenzo, Racing, River y Defensa y Justicia”, dijo Barbetti. Nicolás Contín es el número nueve. Recién volvió a tener una oportunidad en el equipo en los dos últimos partidos, señalando un gol ante Godoy Cruz al minuto de juego. Su compañero de ataque, el zurdo Horacio Tijanovich, autor del 1-0 en la última visita de Newell's al bosque en la pasada Superliga, anda bastante flojo más allá de que corre mucho. "Nunca fue un goleador, pero se le está nublando la vista al momento de definir”, sostuvo Barbetti. Pablo Velázquez era titular, pero salió por la falta de gol. Claudio Paul Spinelli, a quien apenas arribó Maradona se lo compararon en broma con Caniggia por tener el mismo nombre y cierto parecido físico, no concreta ni genera. Hasta casi queda afuera de los concentrados, pero al final viaja.

"A Gimnasia le resulta más cómodo jugar de visitante, porque de local, donde perdió todos los partidos, le pesa la presión de su gente", dijo Barbetti. Y dejó una frase que es una síntesis de este presente del conjunto de Maradona: "A este Gimnasia le cuesta todo un poco”.

El inaccesible ámbito del Diez

El hermetismo reina en Gimnasia. No es común que haya conferencias de prensa, no sólo de Diego Maradona sino de los futbolistas. Las puertas de Estancia Chica, el predio donde entrena el lobo, están siempre cerradas para los periodistas. Existe mucho cuidado para que no haya ningún contacto con Maradona, además con el plantel. El entrenador no dialoga con la prensa desde que lo hizo en el estadio Islas Malvinas tras el triunfo conseguido allí ante Godoy Cruz. El ayudante del Diez, Sebastián Méndez, tampoco hace declaraciones. Considera que si así lo hiciera pasaría por encima de la figura del Diez. Es llamativo que tampoco se organicen conferencias con los futbolistas durante la semana, siendo que se trata de una práctica común en todos los clubes. Menos aún es posible observar alguna práctica del plantel. La política es que haya el menor contacto con Maradona y su espacio de influencia.

El clásico platense y las amarillas

No es un hecho menor que Gimnasia recibirá a Estudiantes en el bosque el sábado 2 de noviembre luego de la visita al Parque. El clásico es un partido en los que se juegan más que los tres puntos. Tres futbolistas del lobo tendrán que cuidarse en el Coloso, de lo contrario no estarán ante el pincha. Es que Víctor Ayala, Matías García y Horacio Tijanovich tienen cuatro amarillas. Con una más, serán suspendidos.