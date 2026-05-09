Argentino rescató un punto en la previa del clásico ante Central Córdoba

Argentino igualó 1 a 1 frente a Victoriano Arenas en el Olaeta y ahora se le viene Central Córdoba en la próxima fecha.

Argentino juega en el Olaeta ante Victoriano Aresnas en una nueva fecha del torneo de Primera C

En el campeonato de Primera C, Argentino igualó 1 a 1 ante Victoriano Arenas en el José Martín Olaeta, Los Salaítos no hicieron un buen primer tiempo donde se fueron en desventaja, pero lograron la igualdad en la segunda mitad.

Obligado por salir del mal momento futbolístico, Argentino salió con una vocación ofensiva desde el primer minuto. El trámite tuvo parado por el árbitro Facundo Fuentes porque en la tribuna local se cayó un hincha y debió ser asistido por el médico que contrata el club.

Después del parate las acciones volvieron a la normalidad y nuevamente el equipo dirigido por el Garza Previti otra vez toma la iniciativa del partido. Con el correr de los minutos, comenzaron a llegar las situaciones de peligro sobre el arco de Victoriano Arenas.

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A los 17', llegó la primera con el tiro libre de Orejuela desde la izquierda, el balón pasó la barrera y cuando se colaba en el segundo palo, el arquero García en gran reacción mandó la pelota al córner.

Tres minutos después, Manuel Correa robó una pelota en el mediocampo, eludió a su marcador, quedó solo ante Garcia, cedió para Aronna y cuando el delantero se aprestaba para anotar apareció la pierna salvadora de Rodríguez para mandar al córner.

El local siguió buscando abrir el marcador con el buen trabajo de Correa, Orejuela y Bartalini. A los 24', tras un centro de Bartalini, Aronna de cabeza la tiró afuera perdiendo una chance para anotar.

La visita se adelantó y en la primera llegada marcó la apertura del marcador. Sobre los 39', Matías Soria capturó un rebote en el área chica y con remate esquinado estampó el 1 a 0.

En los minutos finales el trámite se hizo de ida y vuelta. El local llegó con un remate de Dago Sanche que Garcia mandó al córner y en la contra Duarte con remate potente hizo lucir a Olivera.

Argentino se fue masticando bronca al descanso, fue dueño del trámite, pero falló en la puntada final y Victoriano en la primera que tuvo no perdonó.

El empate del Sala llegó en el segundo tiempo

En el complemento el local salió apresurado, no fue el equipo de la etapa inicial y no inquietó al golero García. Todo lo contrario fue Victoriano Arenas, que manejó la pelota y jugó tranquilo. A los 66' Olivera, en gran reacción, evitó el segundo y pudo desviar un remate del recién ingresado Leandro Zacarias.

Los dirigidos por Previti con el correr de los minutos pudieron reaccionar y sobre los 76' llegó el potente remate esquinado de Julián Andrada desde afuera de área para que Argentino pueda empatar y sus hinchas festejar el 1 a 1.

A partir de la igualdad el trámite se hizo intenso los dos equipos buscaron la victoria, pero se tuvieron que conformar con el reparto de puntos. El Salaíto dejó pasar una inmejorable chance de volver al triunfo y sumó otra igualdad de cara al clásico de la próxima fecha ante Central Córdoba.

Formación de Argentino

El Salaíto formó con: Francisco Olivera; Manuel Báez (ET Ignacio Valles), Diego Ramírez, Thiago Celes y Luciano Fernández (90'+2 René González); Wilfrán Quinto, Manuel Correa, Julián Andrada y Thiago Bartalini (ET Theo Guiñazú); Dago Sánchez y Facundo Aronna (79' Carlos Raga).

DT: José Previtti

Suplentes: Franco Puppo, Tomás Avalos, Diego Albornoz, Facundo Velasco y Alexander Palacín.