Argentino de Rosario le ganó por penales a Muñiz y dio el primer paso para evitar la desafiliación

El Salaíto igualó 0 a 0 con Muñiz en la cancha de Atlético Empalme y tras el alargue se impuso por 5 a 3 en los penales. Le falta un paso para seguir en la C

Argentino de Rosario jugó en Empalme Villa Constitución, en la cancha de Atlético Empalme, y tras el 0 a 0 logró vencer por penales a Muñiz, que quedó desafiliado de la Primera C.

El Sala superó la primera instancia de salvación. Ahora deberá enfrentar en dos partidos a Defensores de Glew, del Promocional Amateur, con revancha en el Olaeta de barrio Sarmiento.

En este último cruce en caso de igualdad de puntos y goles, conservará la categoría el equipo de la C, que es Argentino.

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Incidencias del partido

En un partido muy discreto y jugado con mucho nerviosismo, Argentino y Muniz igualan sin goles en Empalme Villa Constitución al término del primer tiempo, en el duelo clave para evitar desafiliación por una temporada.

Los noventa minutos terminaron 0 a 0 y se está jugando el alargue.

Tras el alargue se ejecutarán los penales.

A lo largo de todo el partido estuvo mejor parado Muñiz. A Argentino le faltó fútbol y estuvo errático. En los 90 minutos fue mejor el rival del salaíto. A los 80' hubo un presunto penal a Julián Andrada para el Sala, que el árbitro Iván Mastroiani no sancionó.

En el alargue se jugó con mucho nerviosismo y Argentino atacó con pocas ideas.

La más clara la tuvo Teo Guiñazú en el minuto 27 del tiempo extra, que entró por la izquierda, pateó de volea al primer palo y el arquero salvó a Muniz.

Al final Argentino ganó por penales 5 a 3.

Los goles del Salaíto desde los doce pasos fueron de: Canteros, Guiñazú, Yess, Luciano Fernández y Cisneros.

La formación de Argentino