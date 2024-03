Argentino perdió jugando con uno más y por culpa de un exSan Lorenzo

Argentino no solo no pudo aprovechar el hombre de más en todo el complemento, sino que Central Ballester se lo ganó bien con goles del nigeriano Félix Orode.

En los primeros 15' el partido no se armó. No hubo situaciones en los arcos y se prestaron la pelota. Recién en el minuto 16 hubo un centro de Alejo Fernández, que Lucas Molina no pudo aprovechar tras el error del arquero Damián Ramírez. Y sobre los 21' fue Avalos quien exigió al arquero visitante.