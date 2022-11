Argentino campeón de la Copa Santa Fe: los chicos de la tapa de Ovación

alb2.jpg En Ovación. Los jugadores albos coparon la redacción de deportes del diario, mostrando toda la emoción por el título conquistado.

El experimentado del plantel, Julián Emanuele, resaltó el temple que puso el equipo en los dos partidos. “Tengo una alegría inmensa, tanto en lo personal, como con mis compañeros. Fueron dos partidos muy bravos y después del 1 a 0 en el Olaeta tenía la seguridad de que íbamos a salir campeones. Y todo se dio como lo había soñado. Fue un partido durísimo, se corrió mucho y dejamos todo en cada pelota. En la arenga antes de ingresar al campo de juego les expresé que todo dependía de cada uno para quedar en la historia del club. Hoy disfrutamos de ser campeones de la provincia. Esta copa es también para mi familia que me bancó en cada momento, para el cuerpo técnico y para el querido Oscar “Pitu” Rodríguez, quien estuvo en todos los detalles con el plantel”, aseveró emocionado el volante central de 35 años.

Para Agustín Príncipe, ex Rosario Central, el título quedó en buenas manos. “Por suerte pude ayudar con el tanto en la ida que nos sirvió para ganar el partido y en la revancha tuvimos que ponernos el overol y luchar con todo en cada jugada. Sabíamos que iba a ser así y las finales se juegan de esa manera. Es mi primer título en lo personal y estoy feliz con el club que me abrió las puertas. Comparto esta alegría con mis seres queridos y mi pueblo, San Genaro”, resaltó el delantero albo.

Julián Carnelos, quien se incorporó en el segundo semestre, fue directo al grano. “Llegué en junio al club y el plantel me recibió de la mejor manera. Por eso desde que me puse la camiseta de Argentino sentí un cariño especial. Y en las finales dejé todo en cada jugada y hasta tuve un duro golpe con Villanueva al querer rechazar ante la embestida de un jugador de 9 de Julio. Ahora quiero descansar y disfrutar de este hermoso momento”, dijo el defensor salaíto.

albbbb1.jpg Nuestra. Esta vez más tranquilos que en la cancha, van llegando a tomar posesión.

En tanto, Joaquín Sosa se fue ganando un lugar entre los once y contó las sensaciones tras salir campeón. “Estoy feliz de vestir la camiseta de Argentino y nos debíamos una alegría de esta magnitud, al igual que los hinchas salaítos que estuvieron presentes en las buenas y las malas. Y no me quiero olvidar del cuerpo técnico que me bancó a muerte, ya que me pude adaptar a la función de defensor por izquierda, con mucho despliegue por esa punta. Soy un hincha más dentro y fuera de la cancha y este título lo quiero compartir con todos mis familiares y mis amigos que me hicieron el aguante en Rafaela”, afirmó el ex jugador de Rosario Central.

A su vez, Tomás Benavides, autor del tanto que le permitió conseguir el punto para salir campeón, describió la jugada y el gol del albo. “Por suerte pude aportar para el equipo y quedarnos con la serie. Y con respecto a la jugada en que pude anotar, fue muy bien armada por varios campañeros. A la salida de un saque lateral recibí el balón, varios me pidieron el pase pero en ese momento lo único que me salió fue darme vuelta y le pegué con fuerza al palo derecho del arquero. Cuando tocó la red salí coriendo para abrazarme con todos. No lo podia creer”, dijo.

Lautaro Yocco, quien llegó de Central Córdoba, ponderó la concentración que tuvieron sus compañeros. “Tengo una alegría bárbara por la garra que puso el plantel en las dos finales. Ver a mi familia, a los hinchas y a mis compañeros fundidos en un solo abrazo fue algo soñado. Conseguimos un logro muy importante para el club y eso no tiene precio. Llegué en el inicio de la temporada después de haber jugado en Central Córdoba y mis nuevos compañeros me recibieron de la mejor manera”, dijo el defensor que jugó por el lateral derecho.

Por último, Francisco Ruslender destacó la unión del plantel a lo largo de la temporada. “Todos somos partes de esta consagración y estamos muy felices. La mayoría del plantel llegamos en el arranque y nos hicimos grandes amigos. Con Villanueva y David Cuadrado trabajamos juntos con las rutinas que nos da Nicolás Sironi, el entrenador de arqueros. Al club le dimos una alegría bárbara y recibir la Copa Santa Fe de manos del Gobernador de la provincia fue increíble”, cerró el guardavalla del albo, quien arribó de las inferiores de Ferro Carril Oeste.

Diego Acoglanis, el nexo con el plantel

En el medio de los festejos por la obtención de la Copa Santa fe, Diego Acoglanis también fue uno de los pilares importantes en la nueva estructura de Argentino. “Estoy muy contento por este logro que se dio en Rafaela, porque el plantel hizo un campeonato bárbaro. Ser campeón no es poca cosa. Todo se dio por la restructuración general que se hizo en el club, que vino a través de un gerenciamiento que apostó por Argentino y por un presidente (Daniel Mariatti) que me dio la chance de trabajar en la parte futbolistica. Hoy el mérito es de todo un plantel de jugadores que dejaron todo por esta camiseta y ganar un título provincial no se da todos los días”, dijo el nexo entre el club y el gerenciador. “Trabajamos junto a Hugo Fontana, el coordinador general, y bajo la supervización del gerente Rodolfo Emergy y Alejando Schneider, gerenciador”, cerró el Tata, exjugador de Central y Córdoba.