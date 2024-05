Argentino, a 20 años del ascenso histórico a Primera B ante Barracas Central

sala2004.jpg Un recuerdo histórico. El plantel salaíto desató el carnaval tras la definición por penales en el estadio Tomás Adolfo Ducó y subió de categoría.

Entre risas, anécdotas, abrazos y recuerdos por el gran salto de calidad en aquel torneo de AFA, los campeones se refirieron a ese domingo glorioso para los salaítos. “Haber podido salir campeón con Argentino y con este grupo fue como tocar el cielo con las manos. Después de eso ya nada me quedaba por lograr en el fútbol. Desde hace 20 años no hay un solo día que no recuerde esos hermosos momentos vividos. Se dio todo con aquel plantel, se jugó muy bien y estábamos convencidos que a pesar de arrancar perdiendo, lo íbamos a ganar. En esa temporada pasó de todo. Nos identificamos con el cuerpo técnico y hasta hicimos echar a una gerenciadora que nos quiso despedir. Y corrimos el riesgo de no seguir cobrando, igual tomamos la decisión de jugar y al final salió bien”, confió Mauro Andrada, arquero que atajó dos penales en la definición.