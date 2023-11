Argentina sufrió un duro tirón de orejas de Uruguay que lo derrotó 2 a 0

Argentina tuvo un flojo partido porque la Uruguay del Loco Bielsa no la dejó jugar y la caída por 2 a 0 fue un castigo merecido para el campeón del mundo.

Messi esta vez no pudo.

Esta Argentina no tuvo nada que ver con la que los hinchas están acostumbrados a ver y el mal partido que hizo lo pagó con una derrota, la primera en las eliminatorias y la primera después de aquella consagración en Qatar. Un dato: se dio justo en la previa del viaje a Brasil, aunque para eso falta. Encima tuvo que venir justo el Loco Bielsa a marcarle la cancha a un equipo al que no le salió nada porque jugó mal, pero que lo hizo de esa forma por la gran labor de la selección charrúa, que lo maniató de tal forma que no permitió ni siquiera que Messi tuviera la posibilidad de frotar la lámpara. Un 0-2 justo, sin discusiones. Un correctivo para tener en cuenta.