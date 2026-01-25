Apertura 2026: cómo le fue a Boca ante Deportivo Riestra en su debut en la Bombonera

Boca hizo su estreno en el torneo ante su gente frente a uno de los equipos más incómodos del fútbol argentino

Boca debutó ante Deportivo Riestra en este Apertura 2026 . El dueño de casa fue el dueño de las mejores acciones, pero se encontró enfrente con un equipo que es de los más incómodos para enfrentar en el futbol argentino. Recién cuando faltaban 15 minutos pudo hacer el gol y ganar por 1 a 0.

Desde el primer minuto de juego, el equipo dirigido por Claudio Úbeda trató de imponer las condiciones del partido, frente a un Deportivo Riestra que esperaba agazapado para salir de contra. La primer clara fue a los 17' cuando Barinaga tiró un gran centro desde la derecha, contra la raya de fondo. Belmonte se elevó y cabeceó al arco. Pero El arquero de Riestra, Ignacio Arce, se estiró y la sacó al córner.

Dos minutos después, el arquero volvió a aparecer. Tapó un gran cabezazo de Di Lollo contra el palo y en la segunda acción, Blanco quiso enviar un centro, pero la pelota se estrelló en el segundo palo. Boca se acercaba cada vez más, pero no pudo traducir su dominio en goles y se fueron al descanso sin goles.

En la segunda mitad, el formato del partido con cambió. A los 53' el Changito Zeballos convertía el 1 a 0 para el Xeneize, pero Janson la tocó claramente con la mano cuando llegó el centro de Paredes y el tanto fue anulado.

Boca era un monólogo. Solo había que esperar cuando iba a caer la resistencia de Deportivo Riestra. Las ideas comenzaron a escasear, pero a los 76', tras un tiro de esquina de Leandro Paredes, apareció la cabeza de Di Lollo para poner el 1 a 0 y derrumbar la muralla de Arce.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2015566196528066714&partner=&hide_thread=false Siempre Lautaro Di Lollo pic.twitter.com/HsHlec0Ttx — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 25, 2026

Desde allí comenzó otro partido. Porque la visita que vino a no jugar tuvo que hacerlo. A los 81' Mariano Bracamonte le pegó al arco con el borde externo y buscó el segundo palo. El arquero Marchesin tapó el remate y la mandó al córner. Fue la única que tuvo el visitante.

Los minutos fueron pasando, Boca trabajó el final y se quedó con tres puntos merecidos.