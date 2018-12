Apelan ante el TAS por los puntos

Newell's informó ayer que presentó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) un recurso de apelación contra la sentencia dictada en noviembre por el tribunal de apelaciones de la AFA, disponiendo la quita de dos puntos, que le había devuelto en agosto, de la tabla de 2017/2018. Esta historia se remonta a noviembre de 2017. El tribunal de disciplina de la AFA decidió la quita de tres puntos debido a que se "acreditó la inexactitud y/o incorrección en la declaración jurada" del pago de sueldos de los futbolistas "presentada por el club". Newell's apeló la medida y en agosto pasado el tribunal de apelaciones de la AFA resolvió que sea sólo un punto el que se le quite, porque que no tenía antecedentes y por la predisposición que mostró para solucionar los problemas con los jugadores. Lanús solicitó una revocatoria de esa resolución y el tribunal de alzada le dio la razón y dejó firme el primer fallo, con la quita de tres puntos. El tribunal de apelaciones dijo que en el fallo que dispuso la devolución de las 2 unidades omitió que el tribunal de disciplina ya había morigerado la pena, al sancionarlo con 3 puntos y no con los 6 que fija el reglamento. Newell's siempre sostuvo que no debió ser sancionado.