Ante Quilmes, Central hizo todo para irse de la Copa Argentina

El veranito que Central vivió en el final del partido, cuando alcanzó el empate y forzó la definición por penales no le sirvió de nada. Es cierto, le dio la chance de avanzar a octavos de final, pero haber logrado eso hubiese sido una mentira tan grande como el mismísimo estadio de Belgrano, donde el canalla dejó una pésima imagen, con un rendimiento alarmante, que desconcierta a propios y extraños y que demostró que no sabe qué camino tomó en use crecimiento que está buscando. Es que Quilmes lo abofeteó futbolísticamente, simplemente con aprovechar la andanada de errores que cometió el equipo de Tevez. Un resultado (1-1) y una eliminación por penales que abre signos de interrogación, pero de la misma forma entregó algunas certezas. Una de ellas es que este equipo está lejos de ser confiable y que esta despedida ya es un enorme palo en la rueda para el oficialismo de cara a las próximas elecciones. Si, todo eso y un poco más.