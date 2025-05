Ángelo Martino tras el triunfo de Newell's: "Cuando uno gana se afianza y va para adelante"

"Veníamos de muchos partidos invictos, el último partido no solo que no lo pudimos ganar sino que encima lo perdimos, pero veníamos en alza. Esta victoria nos sirve para los días que tenemos el parate pensar de nuevo en todo lo que viene " confesó Ángelo apuntado abiertamente al cambio anímico que tuvo que vivir el equipo para el choque con el Halcón de Varela.

Sin dudarlo, remarcó que la clave del cambio del equipo de la primera parte del semestre al de la segunda, se basó en sumar de a tres: " Cuando uno gana o directamente no pierde, se afianza y va para adelante. Cuando las cosas no salen, como en el arranque del año es difícil, sobre todo en un club como Newell's. Estamos contentos de poder revertir la situación y de seguir mirando hacia delante".

Cuatro partidos lo separan de la posibilidad de pelear un título y de clasificar a la Libertadores y eso es algo que lo motiva sobre manera. "Tenemos como objetivo la Copa Argentina porque con pocos partidos te metes en las competencias más importantes. Todos los partidos que quedan en el año serán trascendentales para seguir sumando, hoy estamos en otra posición, no solamente en la tabla, sino como equipo en el torneo" enfatizó.

El futuro de Ángelo Martino en Newell's

Martino, no eludió la consulta final sobre su futuro a seis meses de finalizar su contrato con Newell's "Realmente no sé que voy a hacer. Quería esperar que termine el torneo. En estos días me pondré a pensar en lo que viene. Me quedan estos últimos seis meses de contrato así que veremos que pasa. Estoy contento de haber revertido la situación como equipo y personal".