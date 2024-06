Ángel Di María inició la recta final en la selección mientras en Central esperan una señal

Ángel Di María ya comenzó a entrenar con la selección nacional que se prepara para los amistosos y pensando en la Copa América, en lo que será la despedida definitiva de Fideo de la albiceleste. En el medio de todo esto, en el afuera y sobre todo en Central se espera una señal sobre si aceptará o no la propuesta que le acercó la dirigencia, algo que hasta el momento no ocurrió. Al menos, oficialmente no se dio a conocer si hubo alguna respuesta concreta.