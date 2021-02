Ángel Correa reconoció que quiere jugar en Central

Durante una entrevista televisiva, al delantero del Atlético Madrid Ángel Correa le preguntaron si en algún momento pensaba retornar al fútbol argentino, más precisamente a San Lorenzo, equipo con el que ganó la Copa Libertadores dirigido por Edgardo Bauza. Y el rosarino respondió: "Tengo un gran recuerdo por todo el cariño que me dieron. La verdad, no lo sé. Sí me gustaría jugar en Central, porque yo soy hincha, como toda mi familia", sentenció.