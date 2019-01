"Espero ser útil para el equipo, sé que está la Supercopa, pero también hay muchos partidos antes de eso, hay que ir paso a paso y cuando llegue la fecha pensaremos en eso", aseguró hoy el flamante volante de Central Agustín Allione, quien fue presentado hoy en Arroyo Seco.

"Lo que más me entusiasmaba era venir a jugar y la gente, porque tienen una hinchada increíble", comentó la nueva incorporación canalla, y agregó: "Todas las competencias son importantes para mí y siempre el objetivo es ser campeón. Vamos a luchar con mis compañeros por estar lo más alto posible".

Allone se sumó al club de Arroyito después de pasar con éxito la revisión médica. Hoy se sumó a la práctica del plantel que dirige el Patón Bauza. Fue su primer contacto con los jugadores de Central y, en su primera conferencia de prensa, no ocultó su optimismo sobre su futuro.

"No tuve problemas en la rodilla. Me operé hace 4 años y nunca paré por ese tema", tranquilizó a los hinchas Allione.

"Este grupo es muy bueno y me da confianza, fue campeón y tiene hambre de seguir ganando más cosas. Creo que este año lo podemos lograr", enfatizó Allone con una sonrisa dibujada en el rostro, y siguió: "Hoy entrené y me presenté con todo el grupo, me sentí muy cómodo".

Consultado sobre la posición en la cancha en la que se tiene más confianza, Allione dijo: "Puedo jugar por derecha, izquierda o de enganche. En esas posiciones jugué todos estos años. Acumulé experiencia y aprendí a correr bien la cancha sin desgastarme innecesariamente".

No rehuyó la cuestión que más preocupa a los hinchas canallas: si sufre problemas físicos. "No tuve problemas en la rodilla -enfatizó-. Me operé hace cuatro años y nunca paré por ese tema. Vengo de hacer la pretemporada completa y estoy bien físicamente, a disposición del técnico para cuando me necesite".

También explicó porque dejó el equipo brasileño del Esporte Clube Bahia. "Quería sentirme un poco más importante en el grupo y acá creo que lo voy a poder hacer -indicó-. Llego a un grande de la Argentina que este año tiene muchas competiciones por afrontar. Ojalá pueda ayudar, hagamos buenas campañas y podamos coronar".

Admitió, asimismo, la posibilidad que le da Central de jugar competencias internacionales también los sedujo y analizó los compromisos que enfrentará con la camiseta auriazul. "Los equipos de la Libertadores que nos tocan son duros y con historia, pero Central también la tiene. Va a ser una linda competición y estamos a la altura", señaló.



Finalmente, habló del número que llevará en la espalda. "Voy a ver qué números están libres. Me gusta la 21, porque empecé con esa mi carrera, pero me es indiferente -admitió-. Es el tercer o cuarto mercado que el club me busca y gracias a dios se dio ahora. Estoy contento, feliz y con ganas de devolver ese cariño recibido".