Alfaro ya tiene a Mac Allister para reforzar el mediocampo

A Alexis Mac Allister lo llamaron de todos lados. De Boca, de Independiente, de San Lorenzo... Fueron varios los clubes interesados en el futbolista de Brighton inglés, pero al final eligió jugar en el equipo de Alfaro. Pero el teléfono del ex Argentinos sonó aún más después de que tomara la decisión de jugar en el equipo xeneize, todo porque se viralizó su número de celular. Los hinchas comenzaron a mandarle cientos de mensajes, pidiéndolo para todos los clubes: "Tuve la mala suerte de que una persona decidió difundir mi número. Me han llegado muchos mensajes de gente no sólo de Boca sino también de otros clubes", expresó el jugador un rato después de que se terminara de realizar la revisión médica de rigor.

El futbolista generó mucho interés por parte de los clubes y también de los fanáticos, quienes se acercaron al centro médico en el que Mac Allister se hizo la revisión médica para conseguir una foto. Además, contó que su hermano, también en Boca, fue otro factor determinante para tomar la decisión de aceptar la oferta de Boca: "Kevin me dijo que tenía que ir a Boca, que él me iba a ayudar a meterme un poquito en el grupo porque hay buena gente. Obviamente le hice caso y además yo quería jugar en Boca. Tuve muchas ofertas, pero la que más que sedujo fue la de Boca", explicó el mediocampista ofensivo.