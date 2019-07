Alexis Rodríguez no podía faltar y lo justificó con otro gol

La pretemporada había dejado un mensaje inequívoco: Alexis Rodríguez merecía estar entre los titulares. El despliegue, el hecho de no dar por perdida ninguna pelota y el par de goles en los amistosos, con Independiente y Rafaela, eran una muestra clara que debía estar. Y el mellizo no decepcionó. Ayer su desempeño no lució, como le pasa seguido, pero tuvo una aparición determinante. Pateó de derecha, en el aire, y la metió por el medio. Sobre la manera en que le pegó, dijo: "Me quedó ahí y fue lo primero que se me ocurrió hacer. Si iba con la cabeza, venían varios de ellos y podían llegar a taparme", expresó. Fue el octavo gol de Alexis en 28 partidos en el club. En silencio, con una tarea esforzada que no brilla, dio otra señal de que hoy está donde se lo merece.