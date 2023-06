Alejandro Garnacho: "Me siento argentino y quiero jugar en la selección nacional"

Una de las promesas del fútbol mundial y de Manchester United también aclaró que "no hace falta jugar los tres partidos" para quedar "blindado" porque no quiere jugar en otra selección

"Yo me siento argentino. No hace falta jugar los tres partidos. Eso no importa. Yo quiero jugar para la Argentina y si no es ahora ya se dará", expresó Garnacho en una entrevista con TyC Sports desde la concentración del seleccionado en Beijing.

"Yo quiero ser parte del grupo y participar de la Copa América y también del Mundial", deseó el joven, de 18 años, quien lamentó la decisión de su club de no dejarlo jugar el Mundial Sub-20 en la Argentina.

"Les pedí por favor, pero me dijeron que no podía. Igualmente, lo seguí desde Manchester", reveló Garnacho, vestido con la indumentaria de las tres estrellas ganadas por la albiceleste.

"El Mundial de Qatar fue increíble, una locura. Argentina y Leo (Messi) se lo merecían", consideró Ale, como lo llaman sus nuevos compañeros de selección.

"Los compañeros me recibieron bien, me animan y me apoyan. No hablé mucho con Messi, es increíble tenerlo cerca, parece que no es real", relató con admiración por el capitán del seleccionado argentino.

Pese a que por lesión no pudo estar en la convocatoria de marzo para la fiesta de los campeones del mundo en la Argentina, Garnacho comentó que los argentinos le expresan cariño por las redes sociales y le agradecen la decisión de elegir al país por sobre España.

Desde Manchester no puede seguir el día a día del fútbol argentino, pero dijo que vio varios partidos de Boca y River en la Copa Libertadores.

"Scaloni me preguntó si estaba nervioso y le dije que no. No me importa la edad cuando juego. Intento ser yo. Soy uno más y quiero hacer mi historia. Recién empieza pero espero ser feliz acá", completó el extremo izquierdo, tal como se definió.

Garnacho espera sumar sus primeros minutos con la Argentina en el amistoso del próximo jueves ante Australia en China.