“Necesitamos recuperar la potencia ofensiva”, dijo Lucas Albertengo, y si lo reconoce un delantero sin dudas que es para tener en cuenta. Pero esto va más allá de los últimos dos partidos en los que Newell’s no convirtió, sino que se le debe sumar el cotejo anterior en el Coloso frente a Banfield, más allá de los tres goles marcados ante Patronato, justamente al último al que le convirtió el rojinegro que juega con la camiseta número 30.

“Tratamos de tomar cada partido como una nueva oportunidad, como lo hicimos diez días atrás frente a Patronato. Sabemos que Defensa y Justicia es un rival que de visitante también se siente cómodo y que sacó muchísimos puntos (los de Florencio Varela ganaron 4 y perdieron 2, en Santa Fe ante Unión y en Mar del Plata frente a Aldosivi). Por eso tenemos que volver al triunfo, ser ese equipo agresivo que quiere ganar y que sabe tener la pelota”, señaló Albertengo tras la práctica matutina de ayer en Bella Vista, ya pensando en el choque del domingo ante un equipo que siempre complica.

Justamente él es el goleador del equipo con 3 tantos, que los hizo en las primeras dos fechas ante los santiagueños de Central Córdoba y Unión, y luego recién en Paraná. Claro, no vino como “artillero” sino para ocupar un puesto en la delantera porque, se sabe, no es de los 9 de área que viven del gol.

Igual, acepta que no está cumpliendo con su parte, de la misma manera que sus compañeros: “Veníamos convirtiendo, pero en estos últimos dos partidos no anduvimos bien. Eso es porque nos faltó definir las jugadas, aunque en realidad no tuvimos muchas, y nos faltó potencia ofensiva. Me hago cargo, no tomé las mejores decisiones en el último pase o en la definición. La realidad es que necesitamos recuperar la potencia ofensiva”.

Lucas arrancó con todo luciendo la rojinegra por los goles en el debut ante Central Córdoba de Santiago del Estero y frente a Unión, pero después recién volvió a marcar en Paraná, a los 81’ el 2-0 parcial, y como no lo hizo ante Gimnasia y Talleres lleva 189’ sin gritos.

“Bajamos un poquito la intensidad y agresividad con la que veníamos jugando, y hoy en el fútbol argentino cuando bajás eso lo pagás caro porque todos los equipos son duros y todos le pueden ganar a cualquiera”.

Además, también explicó que le da igual jugar por afuera o por el centro del ataque, como para que no queden dudas: “Puedo jugar donde el técnico decida. El trata de ver lo mejor para el equipo y yo trato de adaptarme. No tengo problema en hacer lo que el entrenador me pida”.

En cuanto a los partidos que restan (luego de Defensa, Ñuls irá ante Argentinos, recibirá a River y visitará a Atlético Tucumán e Independiente, el postergado) para finalizar el año, consideró que “es un fixture complicado. Pero hoy todos los partidos lo son. Y cuando estás mal, cualquiera puede perder un partido o se te pueden complicar. Ese fue el caso del que jugamos con Gimnasia, que está en zona de descenso y nos ganó bien”. Y agregó: “Todos los partidos son durísimos, complicados. Hoy en el fútbol argentino no hay partidos fáciles. Pero nosotros debemos volver a ser el equipo que fuimos, no podemos perder esa condición por dos fechas malas”.

Por último, se refirió a la posición de Newell’s en el promedio y evaluó que “si miramos cómo arrancamos este torneo (anteúltimos), hoy estamos un poco más tranquilos y en una mejor posición. Hoy ver a seis o siete equipos debajo nuestro en los promedios nos da mayor tranquilidad, pero sabemos que no debemos relajarnos porque los de abajo pueden sumar en cualquier momento”.