Alan Aguerre: "El arco en cero es del equipo y no es demagogia"

Alan Aguerre (28 años) fue imbatible en los primeros tres partidos que atajó con la camiseta de Newell's. Y en el cotejo del sábado ante Lanús (2-0), en lo que fue la primera victoria leprosa en la Superliga, tuvo intervenciones magistrales que lo catapultaron a ser la figura excluyente del encuentro. Ayer por la tarde, en el entretiempo del Boca-River que seguía por TV, mantuvo una charla jugosa con Ovación para abordar el notable presente que le toca atravesar en el club del Parque. Confió ser admirador del paraguayo José Luis Chilavert, admitió que está fascinado con la pasión que trasmite el mundo Newell's y auguró que hay plantel y material para pelear por objetivos importantes. "No me fijo en el tema de los números ni de las rachas. Sí es importante que no te conviertan goles porque genera una tranquilidad extra. Si el arco está en cero tenés más posibilidades de todo, obviamente. Pero creo que lo del arco en cero es en conjunto, no es demagogia, sino es decir que para que el arco esté en cero todos tienen que hacer su parte: los delanteros, los volantes, los defensores y el arquero. No es sólo de la defensa y el arquero. Es un trabajo en equipo. Es un todo que en este momento lo estamos resolviendo bien", aseguró el guardameta que llegó como refuerzo en el último receso y se ganó el lugar bajo los tres palos del arco del equipo de Omar De Felippe.

¿Amaneciste muy raspado y dolorido por los revolcones que tuviste el sábado en el primer tiempo ante Lanús?

(Risas) Por suerte me levanté normal, tranquilo. El sábado fue un buen día para Newell's.

En las prácticas los arqueros tienen una rutina bastante intensa y exigente, que por lo general no se da en los partidos con esa asiduidad de tener que volar constantemente. Pero ante Lanús hubo un lapso que tuviste que hacer un entrenamiento intensivo. ¿Fue así?

Sí. Es verdad. Por ahí en las prácticas uno se tira cantidad de veces y después en el partido tal vez tenés muy poca acción o poco juego. Pero el sábado fue un día movido en el arco.

¿Estos partidos con acción son los que más les gustan a los arqueros o preferís que la pelota esté la mayoría del tiempo lejos de tu área?

Lo ideal sería que la pelota esté lejos del área propia. Porque esto hablaría de que el equipo está bien. A mí me gusta estar metido en el partido y creo que la manera de estar metido es cuando interactuás mucho. Si pasan los minutos y no te llegan, siempre tenés que mantener la concentración porque cuando te exigen tenés que cumplir. Me gusta cuando el partido es movido y tengo participación.

¿Este momento es uno de los mejores de tu carrera o lo podes comparar con algún otro pasaje en Vélez?

En Vélez tuve muy buenos momentos y acá me tocó arrancar de buena manera. Es verdad que tengo una edad en la que me siento muy cómodo en el arco. Igualmente siento que voy aprendiendo y mejorando día a día. Sin dudas que haber arrancado en el arco de Newell's de esta manera es muy positivo para lo que se viene y por lo que necesitaba el equipo. Pudimos pasar a cuartos de final de la Copa Argentina y tuvimos una mejoría en el torneo.

¿El puesto del arquero es el que más se perfecciona en el fútbol?

Creo que sí. En el arco se aprende mucho mirando. Copiando de los compañeros. Hablando, porque siempre surgen situaciones nuevas. Y el aprendizaje depende de la persona y no sólo del puesto. Está en cada uno querer mejorar.

¿Qué tan importante para vos fue haber atajado un penal en la definición ante Atlético Tucumán por Copa Argentina para ganar confianza y disfrutar este presente?

Eso incidió mucho. Yo creo que Newell's venía jugando bien y no se nos daban los resultados. En el partido por copa ante el Decano habíamos sido superiores en los 90 minutos y en caso de haber quedado afuera hubiese sido un golpe muy duro porque no tendríamos que haber llegado a los penales, sumado a que en el torneo veníamos de cuatro partidos sin ganar. Estar en el fondo de la tabla no era lo que pretendíamos y creo que los resultados que veníamos teniendo me parecían injustos porque en la mayoría de los partidos el equipo mereció más. Teníamos menos puntos de los que merecíamos. Ante los tucumanos habíamos hecho figura a Cristian Lucchetti y con Belgrano a César Rigamonti. Pero el fútbol no es merecimiento.

¿Cómo viste desde el arco el partido ante Lanús y qué significó haber sido la figura de la cancha?

Más que nada necesitábamos el resultado para salir del fondo de la tabla. Creo que fue un tiempo del partido para cada uno. En el primero Lanús nos superó y sin quitarle méritos al rival nosotros tuvimos muchas desatenciones. En el segundo ya en ventaja se simplificó porque hubo espacios y manejamos la diferencia.

¿Hubo una sensación de alivio en el vestuario?

Seguro. Un alivio para todos porque no haber ganado era algo que lo estábamos padeciendo, ya que teníamos algunos buenos rendimientos y nos quedábamos con las manos vacías. La victoria genera alivio y la tranquilidad de poder encarar con más aire lo que viene. Lanús es un rival directo en la pelea de abajo, aunque está claro que eso no es a lo que apuntamos. Tenemos jugadores para estar más arriba y pelear cosas importantes.

¿El tema del promedio los preocupa?

Lo que tiene este tipo de torneo es que te descuidaste cuatro partidos en el inicio y te encontrás abajo. Y parecía que iban 20 fechas y esto recién arrancaba. Hay que apuntar al partido a partido y no mirar la tabla. Hay que pensar en Estudiantes y saber que si tenemos un buen rendimiento podemos ganar. La manera que juega Newell's, que sale a buscar los partidos en todas las canchas, a mí me da tranquilidad. Siempre salimos a ganar. Cuando estas involucrado en los promedios lo que importa es saber cómo ganar y nosotros tenemos en claro cómo llegar a la victoria.

El puesto de arquero no es como en otras posiciones que hay más recambio. Hace tres partidos que estás atajando, ¿ya empezás a sentirse el dueño del arco de Newell's?

Creo que uno trabaja en el día a día y siempre hay que estar preparado y predispuesto para estar cuando te toca atajar. Hay que hacer las cosas bien en la semana. Ataja uno solo y el compañero tiene que esperar. Es el puesto que elegí de chico y disfruto de estar en el arco.

En el tiempo que estás, ¿cómo definís al mundo Newell's?

La verdad es que no me deja de sorprender el día a día de lo que es Newell's y de lo que es Rosario. Es una ciudad muy pasional. Acá o sos de Newell's o de Central y el fútbol se vive de una manera distinta a otros lugares. Newell's es muy grande en cuanto a instalaciones y jugamos con la cancha llena todos los partidos. El sábado a la una de tarde, en un horario poco habitual, la cancha estaba explotada. Después me sorprendió la calidad de los jugadores que surgen de inferiores. Hay una gran competencia interna.

Hay chances de que haya clásico rosarino por cuartos de final de Copa Argentina, ¿te gustaría que se juegue?

Particularmente me gustaría jugar el clásico y más en una instancia decisiva de Copa Argentina. Se mira de reojo por el hecho de que la ciudad palpita esa situación. Pero nosotros ahora pensamos exclusivamente en Estudiantes.

Ya cortaron la racha de no poder ganar en la Superliga, ahora deben cortar otra como es no poder hacerlo en condición de visitante.

Sin dudas. Dimos un paso importante con Lanús, que fue ganar por primera vez en el torneo, y ahora está en el debe ganar de visitante y vamos a Estudiantes. Pero estoy tranquilo porque sé que vamos a buscar el partido a la cancha que nos toque y en cualquier momento se dará esa victoria fuera de nuestra casa.