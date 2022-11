Ahora sí, Scaloni deja de cortar clavos y tiene a todos a disposición

No se puede decir que el galo Christophe Galtier haya querido perjudicar a Argentina incluyendo a Messi entre los titulares después de dejarlo afuera en la fecha pasada por una inflamación en el tendón de Aquiles derecho. Es que además estuvieron entre los once Neymar y la máxima estrella de Francia, Kylian Mbappé, quien además jugó los 90 minutos. Leo disputó 74’, como el brasileño, asistió, corrió sin problemas pero no marcó en el 5 a 0 de local ante Auxerre,hoy en descenso. ¿Hacía falta el riesgo?