Nada es sencillo en el mundo Newell's. Y menos a la hora de contratar refuerzos debido a la delicada situación económica que atraviesa la entidad del Parque (ver página 35). Pero igualmente los directivos rojinegros buscan por cielo y tierra la manera de reforzar los puestos que solicitó el DT Héctor Bidoglio como prioridad: un volante de contención y un delantero por afuera. Justamente ayer en el rubro del mediocampista Ovación pudo averiguar que ante la negativa de lograr los servicios del chileno Gonzalo Espinoza surgió el nombre de Héctor "Tito" Canteros, el volante que se inició en Vélez y de actual paso en Chapecoense de Brasil.

En cuanto a las incorporaciones Bidoglio fue claro. Los dos puestos prioritarios a reforzar son el volante de contención y, además, tener una alternativa como delantero por afuera, más ante lo que podría ser la inminente partida de Héctor Fértoli. En referencia al mediocampista, el primer apuntado fue el chileno Gonzalo Espinoza, de presente en la Universidad de Chile, pero con el paso de los días la chance de sumarlo se fue desvaneciendo porque optó por quedarse en el equipo trasandino y entonces la directiva del Parque redireccionó la búsqueda.

Y esta vez posó los ojos en un volante argentino que juega en el exterior. Más precisamente en Héctor Canteros (29 años), que tuvo un inicio promisorio en Vélez y pasó por el Villarreal de España, Flamengo de Brasil y Chapecoense. Es un volante de muy buen pie, marca y salida prolija. Que se ajusta al juego de intensidad con tenencia de pelota que pregona Bidoglio. Claro que hay charlas y son concretas las chances de que llegue como refuerzo al Parque. Pero se sabe que todo terminará dependiendo del aval judicial para la contratación.

Canteros se amoldaría perfectamente al puesto de volante que solicitó el actual DT leproso. Y la otra posición a reforzar es la del delantero por afuera. Es cierto que se dilató más de la cuenta la contratación del colombiano Reinaldo Lenis, que ya tiene el pase en su poder tras la desvinculación de Sport Recife de Brasil.

Lo de Lenis entró en etapa de definición y hay un gran celo de parte de la Justicia para habilitar su contratación hasta que no se concrete una venta de un jugador del actual plantel.

Lenis había tenido un gran paso por Argentinos y su velocidad y desequilibrio concitaron la atención de Bidoglio para plantearlo como un jugador que le puede aportar variantes al ataque leproso. Si no se destraba lo de Lenis claro que Newell's seguirá buscando una alternativa en esta posición.

Hasta el momento llegaron al club del Parque el gran referente Maximiliano Rodríguez, procedente de Peñarol de Montevideo, y el lateral Angelo Gabrielli, del Liverpool uruguayo, que será una opción para Facundo Nadalín en el lateral derecho de la defensa.

Newell's tiene el debut oficial a la vuelta de la esquina, ya que el próximo domingo 27, a las 21.30, por 16ª de la Superliga, recibirá nada menos que a Boca, en el Coloso Marcelo Bielsa. Mientras tanto Bidoglio no pierde el tiempo y está compenetrado al máximo en la pretemporada con el plantel que dispone.





