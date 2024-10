AFA: Chiqui Tapia fue reelecto hasta 2028 y se sacaron los descensos

El resto son 6 de la Primera Nacional, 5 de la Primera B, 3 de la Primera C, 2 del Federal A, 5 de las ligas del interior (Consejo Federal) y 3 por los grupos de interés (Círculo de Directivos, ex directivos, ex jugadores, ex árbitros y ex directores técnicos, Asociación Femenina del Fútbol Argentino y Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa).

Por aclamación, se respaldó la lista única que se presentó para la designación del nuevo comité ejecutivo: presidente, Claudio Tapia; vicepresidentes, Juan Román Riquelme, Ignacio Villlarruel, David Garzón, Carlos Montaña, Gabriel Grecco y Javier Treuque; y secretario general, Victor Blanco.

Entre los vocales titulares está Gonzalo Belloso y entre los vocales suplentes, Nacho Astore.

La avanzada del gobierno nacional

La asamblea ordinaria estuvo precedida de una gran polémica, que seguramente continuará, considerando que el gobierno nacional viene llevando adelante una movida fuerte para instalar las Sociedades Anónimas Deportivas y, con esa finalidad, necesita correr a Chiqui Tapia del sillón de la AFA.

Desde el mismo momento en que la AFA convocó a asamblea, hubo un interés manifiesto de poder impedirla.

Para eso, la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, a cargo de Mariano Cuneo Libarona, suspendió días atrás el tratamiento los puntos más importantes de la asamblea, como la elección del presidente de la AFA.

La IGJ actuó a raíz de una presentación del presidente del club Talleres, Andrés Fassi, para que se impugne la votación del presidente de la AFA, por anticiparse su tratamiento casi un año. Fassi es partidario del modelo de las SAD y administra al club cordobés, en la práctica, como si fuese un club privatizado.

Pero la AFA recurrió a la Justicia. El juez Ricardo Pettiz, del Juzgado Civil 66, legitimó la realización de la asamblea, indicando que los plazos que tiene la AFA para apelar la resolución de la IGJ siguen vigentes, por lo no existía impedimento para que se haga la reunión.

Durante la asamblea se planteó que la resolución de la IGJ de suspensión de la misma es "arbitraria e inconstitucional".

Se explicó que la asamblea se llevó adelante porque la resolución de la IGJ "no se encuentra firme, por lo que sus efectos no están vigentes", teniendo la AFA "el plazo de 15 días de dictada la resolución, para la apelación".

Más allá de lo dispuesto por los asambleístas, el inspector general de Justicia, Daniel Vitolo, amenazó en la previa a la asamblea que "lo que se resuelva allí no va a ser convalidado" por la IGJ.

Milei y Nik, contra Chiqui

El presidente de la Nación, Javier Milei, que impulsa la conversión de los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), y por lo tanto enfrentado abiertamente a Chiqui Tapia, posteó un dibujo Nik, en el que se agravia al titular de la AFA, horas antes de la asamblea.

Milei lo publicó en su cuenta de la red social Instagram, acompañado por el siguiente mensaje: "@gaturro FABULOSO SIEMPRE...!!! VIVA LA LIBERTAD CARAJO.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Milei (@javiermilei)

Desde hace varios días se desliza que el gobierno nacional considera la intervención de la AFA. Según la IGJ, la misma es posible, porque "el Consejo Directivo y los Asambleístas estarían incurriendo en el delito de desobediencia", prescripto en el Código Penal, al suspender varios de los puntos que se trataron en la asamblea.

Una intervención implicaría un grave riesgo para la AFA. La Fifa no admite la injerencia de los gobiernos en las asociaciones nacionales. De producirse, la Fifa puede suspender a los respectivos seleccionados argentinos y a los clubes de toda competencia internacional.