Adrián Taffarel: cuál es el nuevo desafío que tendrá el exentrenador de Newell's

Las ligas del interior fueron creciendo con el paso del tiempo y no son pocos los clubes que se manejan casi de manera profesional. Y no es raro observar en diferentes planteles jugadores que han pasado por el ascenso o primera división. Año a año los dirigentes buscan elevar a sus planteles y buscar protagonismo con el arribo de futbolistas y entrenadores con amplio recorrido o con una experiencia de primer nivel, lo que le aporta a las competencias mayor atracción.

No se sintió interino en Newell's

Claro que con el paso del tiempo algo que le generó un sinsabor es no haber permanecido en el Parque y continuar su carrera ligado al club. De hecho, cuando fue elegido para hacerse cargo de la primera había declarado que "no me siento interino. Le dije a Nacho Astore (el presidente) que vaya a hablar con Bielsa o con Pekerman si quiere, pero hoy me puso a mí de técnico y el DT soy yo”. Pero el fútbol no siempre es lineal y la llegada de Sanguinetti lo sacó de la escena principal.

Con la llegada de Taffarel a la liga -tendrá en su plantel a Bruno González, de paso por las inferiores de Central- se sumará a otros nombres con recorrido a nivel profesional como el ex-Central Marcelo Quinteros, quien dirige a Barraca (Armstrong), y el ex-Central Córdoba Cristian Calabrese, quien está al frente de Almafuerte (Las Rosas).

"Me hubiese gustado tener otra chance"

"En primera división llega la chance cuando la situación no es buena. Me tocó dirigir nueve partidos, donde lo más difícil fue que había que sacar puntos. En ese año no se iba al descenso, pero iba a estar comprometido a futuro. Logré el cincuenta por ciento de los puntos y sumé esa experiencia que me faltaba de dirigir en primera y con jugadores de jerarquía", expresó Taffarel en la charla con este diario sobre su paso por la Lepra.

"En el balance que hice de los nueve partidos fue positivo. Podríamos haber seguido en primera tranquilamente. Esos partidos me habían servido para medirme y corregir los errores cometidos, pero el fútbol es difícil y más aún cuando no tenés la continuidad necesaria", agregó.

"Algo bueno es que pude inculcar lo que había que hacer, que de local no había que perder. No perdimos nunca y no recibimos goles, por so quedé conforme con todos. Después volví a la reserva y me tuve que ir porque no me renovaron el contrato. Me hubiese gustado tener una chance más en primera porque considero que hice las cosas bien. Nunca me quedé lamentando, no le tuve miedo a nada y lo que logré fue por mérito propio sin pedirle nada a nadie. Tengo la cabeza tranquila porque no me bajé los pantalones con nadie. Hice una carrera muy linda y ahora estoy contento con esta chance en Sport Club", concluyó.