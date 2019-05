"A los refuerzos los voy a traer yo, no el mánager que venga"

¿Vas a intervenir en la elección del mánager o secretario técnico? La dirigencia de Central ya se reunió con Raúl Gordillo y Federico Lussenhoff.

Los dirigentes me comentaron que se habían reunido, pero lo único que les dije era que quería saber bien cuál iba a ser la función del secretario técnico. Qué perfil iban a buscar y para qué lo iban a buscar. En esto lo que hay que dejar claro para ordenar las cosas es que cada uno sepa cuál es su rol y que lo cumpla. Si cada uno hace lo que le corresponde, seguramente las cosas van a funcionar. El que venga tendrá que adaptarse a este cuerpo técnico y a lo que le pida la dirigencia. Central está en un momento en el que hay que trabajar todos juntos puertas para adentro y hablar menos.

¿Te gusta trabajar con un secretario técnico o un mánager al lado?

Si cumple con el rol para el que fue contratado, no me molesta. La última palabra en cuanto a los jugadores la voy a tener yo porque soy el entrenador. Te repito, si viene a sumar, bienvenido sea. El tema es que venga con ganas de adaptarse a un proyecto y que no sea el que ponga las pautas del proyecto.

¿Parece que el tema del mánager no te agrada demasiado?

No, no. Si viene en las condiciones que te dije antes, está todo bien. Si les sirve a los dirigentes. Es un tema institucional. Yo me adapto al club en el que estoy. Tengo el compromiso que les transmití a los dirigentes de traer a jugadores competitivos para formar un equipo competitivo. Después no me interesa mucho más la cosa.

¿Conocés a Raúl Gordillo y Federico Lussenhoff, los dos con los que se reunieron, aunque Gordillo es el que más chances tiene?

Sí, los conozco del ambiente del fútbol. Con Gordillo compartí plantel en Banfield, pero hace muchos años que no hablamos. Realmente no los conozco.

¿El mánager tendrá participación en los refuerzos?

No, los directivos ya lo saben. A los refuerzos los traigo yo. El que venga tendrá otra función, más ligada a ser un intermediario entre el plantel y la directiva. Que ayude en eso, que tenga perfil bajo y que si tiene que encargarse de la logística lo haga. Será un nexo para transmitirles a los dirigentes lo que necesite el plantel y el cuerpo técnico.